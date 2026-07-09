Tady na ni snad ukrajinské drony nedosáhnou. Putinovu jachtu ukryli na dalekém severu

Luxusní superjachtu odhalili na satelitních snímcích, které analyzovala dánská veřejnoprávní stanice DR. Graceful, přezdívaná také Kosatka, plula v konvoji s ruským torpédoborcem a lodí Vojvoda. Nakonec zakotvila ve vojenském přístavu v Severomorsku nedaleko Murmansku. O několik hodin dříve také Vojvoda vyslala krátký rádiový signál o své poloze.
„Domnívám se, že Ukrajinci už mají kapacity zaútočit na cíl, jako je tato loď. Viděli jsme přece útoky dronů hluboko na ruském území, a to i značně daleko na sever podél ruského pobřeží Baltského moře u Petrohradu,“ připomíná Flemming Splidsboel Hansen z Dánského institutu pro mezinárodní studia.
Putin tak podle něj zřejmě chtěl loď dostat do bezpečí. Je také možné, že loď nyní v Kolském zálivu projde potřebnými opravami, dodává expert.
Dvaaosmdesát metrů dlouhá jachta zhruba od začátku ruské invaze na Ukrajinu kotvila v Baltském moři. Minulý měsíc se však dala do pohybu a koncem června vplula do dánských vod.
Nejprve proplula průlivem Velký Belt, poté ji viděli u ostrova Anholt, odkud pokračovala směrem k mysu Grenen na severním cípu Jutského poloostrova. Plavidlo v hodnotě zhruba 100 milionů eur během plavby sledovalo dánské námořnictvo.
Zahraniční analytici spojují Graceful s Putinem už řadu let, Kreml však vlastnictví jachty nikdy oficiálně nepotvrdil. To, že ji ruský vládce používal k osobním cestám, podle DR nicméně potvrzují i americké sankční úřady. Podle některých médií si jachtu oblíbila Putinova neoficiální partnerka a matka jeho dvou synů Alina Kabajevová.