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Hobit Putin a mosambický obr. Lidé si utahují z výškového rozdílu prezidentů

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  15:38aktualizováno  15:38
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Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi...

Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi prezidentem Mosambiku Danielem Chapem a ruským diktátorem Vladimirem Putinem. (28. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi...
Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi...
Prezident Mosambiku Daniel Chapo se na summitu v Moskvě sešel s ruským...
Prezident Mosambiku Daniel Chapo se na summitu v Moskvě sešel s ruským...
12 fotografií
Ke vzniku „virálu“ už dnes stačí málo. Třeba výškový rozdíl mezi dvěma politiky. Škodolibí uživatelé sociálních sítí si všimli, z jaké výšky na rusko-africkém summitu v Moskvě shlížel na tamního vládce Vladimira Putina prezident Mosambiku Daniel Chapo. Mezi oběma státníky je rozdíl přes třicet centimetrů, na vtipy o hobitech a trpaslících tak došlo velmi brzy.

Fotografie, na níž si Putin třese rukou s Chapem, je hitem posledních dvou dnů. Mosambický prezident je považován za jednoho z nejvyšších státníků na světě, ne-li úplně nejvyššího. Udává se, že měří 203 nebo 204 centimetrů. Zato šéf Kremlu dosahuje pouhých 170 centimetrů.

Mezi vtipy, které brzy začaly kolovat na sociálních sítích, se tak objevují narážky na hobity a obry, ale i chlapečka se schůdky. Někteří zase sdíleli fotku ještě zmenšeného diktátora a ptali se ostatních, proč nezveřejnili tuto „skutečnou“ verzi.

Putin je přitom na svou výšku údajně citlivý a podle bulvárních médií Kreml právě tuto fotku nechtěl zveřejnit. Jenže mosambická strana ji dostala též a vyrukovala s ní ven. Kreml pak vydal jiný snímek pořízený z „lichotivějšího“ úhlu.

Putin ve středu řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich nejlepší partner. Zároveň obvinil „koloniální“ Západ, že se stále snaží těžit ze zdrojů kontinentu a využívá dluhy afrických zemí k brzdění jejich rozvoje. Dvoudenní akce se účastní vládní delegace z osmačtyřiceti zemí, přičemž Putin bude bilaterálně jednat zhruba s polovinou z nich. Témata rozhovorů zahrnují obchod, bezpečnost, dodávky zbraní či obilí.

Italská premiérka Giorgia Meloniová ze srovnání nedávno vyšla ještě hůře:

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