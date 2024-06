Putin dorazí do KLDR v úterý. Pak navštíví i Vietnam, Američanům to vadí

Do KLDR pozval Putina severokorejský vůdce Kim Čong-un, když byl loni v září na ruském Dálném východě. V Pchjongjangu ruský prezident nebyl od července 2000, píše Reuters. Náznaky, že by Putin mohl přijet už brzy, se objevily minulý týden.

Na satelitních snímcích bylo totiž vidět, že jsou veškerá letadla odklizena z letištní plochy v metropoli Pchjongjangu. Podle servisu NK News, jenž se specializuje na analýzu severokorejského režimu, je to neobvyklé a naznačuje to návštěvu vysoce postaveného zahraničního politika.

Moskva v poslední době podniká kroky ke sbližování s politicky izolovanou diktaturou KLDR, od níž kromě jiného získala vojenské vybavení pro svou agresi vůči Ukrajině.

Náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell minulý týden prohlásil, že tyto dodávky mají „významný dopad na situaci na bojišti“. Méně jasné podle Campbella je, co Rusko poskytuje Severní Koreji, zemi, která čelí řadě sankcí OSN. Mohla by to být tvrdá měna, energie či kapacity, které KLDR umožňují rozvíjet jaderný a raketový program.

Avízo o Putinově návštěvě Vietnamu pak pobouřilo Spojené státy. Ty minulý rok posílily vztahy s touto zemí. Hanoj je nyní jedním z předních obchodních partnerů Washingtonu, píše Reuters.

„Žádná země by Putinovi neměla dávat prostor k propagaci jeho agrese a k normalizaci jeho zvěrstev,“ řekl mluvčí americké ambasády v Hanoji. „Pokud bude moct cestovat bez omezení, mohlo by to normalizovat nehorázné porušování mezinárodního práva ze strany Ruska,“ dodal.