Putin s předními podnikateli jednal po čtvrtečním sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP). Na uzavřené schůzce jim navrhl, aby dobrovolně přispívali do státního rozpočtu a financovali tak válku, píše The Bell s odkazem na své zdroje. Seznam účastníků je obvykle tajný, stejně jako detaily jednání, dodává.
Tentokrát však uniklo, že Putin byznysmenům řekl: „Budeme bojovat a půjdeme až k hranicím Donbasu.“ Někteří z oslovených na nabídku údajně okamžitě přistoupili, mezi jinými například jeden z nejbohatších Rusů, sankcionovaný oligarcha Sulejman Kerimov.
Ten prý přislíbil šek na 100 miliard rublů (26,2 miliardy korun). Alespoň jeden další účastník schůzky nápad také podpořil, ale neřekl žádnou konkrétní částku, kterou by případně poslal. Podle informací portálu Financial Times se k příspěvku zavázal i miliardář Oleg Děripaska.
Samotná myšlenka zapojit podnikatele do financování válečné mašinérie pak patří jednomu z „Putinových mužů“, šéfovi ropné společnosti Rosněfť Sečinovi. Den před schůzkou ji vládci Kremlu nastínil v dopise s tím, že by bylo dobré „zatřást byznysem v pro zemi těžké době“.
Navrhl také způsob, jak by to mělo fungovat v praxi – Ruská federace má vydat válečné dluhopisy.
Kreml se k informacím deníku nevyjádřil. Na předchozím otevřeném jednání svazu průmyslníků si nicméně předseda RSPP Alexandr Šochin opatrně postěžoval, že mnozí podnikatelé nemohou pracovat kvůli současným výpadkům internetu po celém Rusku.
Ve své prezentaci naznačil, že se bez mobilních technologií neobejde 40 procent ruských firem, dalších 45 procent pak uvedlo, že by se snížila jejich konkurenceschopnost. Putin na to nijak nereagoval.