Na utajení statistických údajů jako první upozornil demograf Alexej Rakša. Z dříve zveřejňovaných pěti tabulek zůstala v novém přehledu už jen jediná, ve které jsou uvedeny údaje o počtu novorozenců, úmrtí, sňatků a rozvodů pouze jako kumulativní součet od začátku roku.

„V Rusku ve skutečnosti od letošního března skoro neexistují veřejné demografické statistiky,“ postěžoval si Rakša. Připomněl, že v březnu 2022, krátce po rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, Rosstat utajil statistické údaje o úmrtnosti podle věku a podle regionů a v roce 2024 veškeré údaje o příčinách úmrtí, které by mohly nepřímo umožnit odhadnout ztráty ruské armády v boji.

Nynější „nepřiměřená reakce“ úřadů na nepříznivý vývoj podle Rakši vypovídá o tom, že „míra demografické hysterie v ministerstvech dosáhla epických rozměrů“.

Hodnostáři znervózněli z pokračujícího poklesu porodnosti bez ohledu na omezení interrupcí, propagaci „tradičních hodnot“ a výzvy prezidenta Vladimira Putina, aby Rusky měly osm dětí. Od ledna po březen počet novorozenců meziročně klesl o dalších 11.500 a činil 288.800, poznamenal server. Dodal, že každý měsíc čísla o porodnosti podle Rakši „lámou antirekordy“, a tak na konci letošního prvního čtvrtletí byl podle něj počet novorozenců nejnižší za posledních 200 let.

Loni se v Rusku podle Rosstatu narodilo 1,222 milionu dětí, což je nejnižší číslo od roku 1999. Oproti předchozímu roku porodnost klesla o 3,4 procenta - a oproti roku 2014 o více než třetinu. Přirozený úbytek obyvatelstva se naopak zrychlil o 20 procent a činil 596.200 lidí, napsaly The Moscow Times.

Připomněly, že Putin ještě v roce 2018 požadoval během šesti let zastavit vymírání Ruska, které začalo krátce po anexi Krymu v roce 2014. Výsledek byl ale přesně opačný, než by bylo žádoucí: přirozený úbytek obyvatel se nezpomalil, ale zrychlil. V kumulativním výsledku za léta 2018 až 2023 úmrtnost převýšila porodnost o 3,4 milionu lidí. Loni Putin opět vytyčil cíl zpomalit přirozený úbytek na nulu - tentokráte do roku 2030.