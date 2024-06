Můžeme vyzbrojovat třetí země. Změny ve vztazích s USA nečekám, řekl Putin.

Moskva by mohla poskytnout zbraně dlouhého dosahu třetím zemím, které by jimi poté mohly zaútočit na cíle na Západě. V rozhovoru se zahraničními novináři to ve středu řekl ruský diktátor Vladimir Putin. K americkým volbám uvedl, že vztahy Ruska a Spojených států se nijak nezmění, ať americké prezidentské volby v listopadu vyhraje kdokoli.