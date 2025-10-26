Putin navštívil ruské velitelství. Dostal hlášení o situaci v prostoru fronty

Gerasimov Putinovi podle agentur mimo jiné řekl, že ruské síly obklíčily strategický Pokrovsk, a informoval jej o testu nové mezikontinentální střely Burevestnik.
Podle Peskova se tak Putin například dozvěděl, že proti ruským jednotkám v okolí ukrajinského města Kupjansk stojí přibližně pět tisíc ukrajinských vojáků. V Pokrovsku, který prokremelská média označují ruským názvem Krasnoarmějsk, se podle TASS brání okolo 5 500 příslušníků ukrajinské armády
Které přesně velitelství ruský prezident navštívil, ani kdy se tak konkrétně stalo, ruská média neuvádí. „Vojáci vrchnímu veliteli předložili kompletní informaci o dění na frontě,“ poznamenal Peskov.
Podle TASS šéf štábu Gerasimov při setkání s Putinem uvedl, že ruské jednotky obklíčily ukrajinské síly v Pokrovsku. Předcházela tomu podle něj soustředěná dělostřelecká palba do hloubky ukrajinské obrany a také „zajištění izolace oblasti bojů“. Podobná sdělení není možné ověřit z nezávislých zdrojů, ukrajinská armáda na slova ruského generála zatím nereagovala.
Tetování nové mezikontinentální střely
Gerasimov také podle Reuters Putina informoval, že Rusko otestovalo novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označovanou jako Burevestnik. Zbraň uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu se udržela po přibližně 15 hodin, uvedl generál.
Ruské oznámení o testu střely přichází v době, kdy Spojené státy pozastavily, ale neukončily, diskuse s Ukrajinou o možném poskytnutí americký střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by napadené zemi umožnily zasahovat cíle hluboko v ruském týlu.
O získání Pokrovska se ruské síly snaží už řadu měsíců, v posledních dnech se jim podle podle analytiků ukrajinského serveru DeepState zřejmě podařilo proniknout do jižní části města.
Ruské ministerstvo obrany v neděli ráno oznámilo, že protivzdušná obrana zlikvidovala nad ruskými regiony a také na Černým a Azovským mořem celkem 82 ukrajinských bezpilotních prostředků, uvedly agentury.