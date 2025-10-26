Putin navštívil ruské velitelství. Dostal hlášení o situaci v prostoru fronty

  8:06aktualizováno  8:06
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil, které jsou zapojeny do bojů na Ukrajině, uvedly ráno agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Podle ruské státní TASS si Putin v přítomnosti šéfa generálního štábu Valerije Gerasimova a dalších velitelů poslechl hlášení o situaci v prostoru „Speciální vojenské operace“, jak Moskva označuje ruskou agresi vůči Ukrajině.
Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v...

Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v Soči (2. října 2025) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin přihlížel testu ruských jaderných sil, který se...
Ruský prezident Vladimir Putin. (23. října 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v...
Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu...
Gerasimov Putinovi podle agentur mimo jiné řekl, že ruské síly obklíčily strategický Pokrovsk, a informoval jej o testu nové mezikontinentální střely Burevestnik.

Podle Peskova se tak Putin například dozvěděl, že proti ruským jednotkám v okolí ukrajinského města Kupjansk stojí přibližně pět tisíc ukrajinských vojáků. V Pokrovsku, který prokremelská média označují ruským názvem Krasnoarmějsk, se podle TASS brání okolo 5 500 příslušníků ukrajinské armády

Které přesně velitelství ruský prezident navštívil, ani kdy se tak konkrétně stalo, ruská média neuvádí. „Vojáci vrchnímu veliteli předložili kompletní informaci o dění na frontě,“ poznamenal Peskov.

Podle TASS šéf štábu Gerasimov při setkání s Putinem uvedl, že ruské jednotky obklíčily ukrajinské síly v Pokrovsku. Předcházela tomu podle něj soustředěná dělostřelecká palba do hloubky ukrajinské obrany a také „zajištění izolace oblasti bojů“. Podobná sdělení není možné ověřit z nezávislých zdrojů, ukrajinská armáda na slova ruského generála zatím nereagovala.

Tetování nové mezikontinentální střely

Gerasimov také podle Reuters Putina informoval, že Rusko otestovalo novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označovanou jako Burevestnik. Zbraň uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu se udržela po přibližně 15 hodin, uvedl generál.

Ruské oznámení o testu střely přichází v době, kdy Spojené státy pozastavily, ale neukončily, diskuse s Ukrajinou o možném poskytnutí americký střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by napadené zemi umožnily zasahovat cíle hluboko v ruském týlu.

O získání Pokrovska se ruské síly snaží už řadu měsíců, v posledních dnech se jim podle podle analytiků ukrajinského serveru DeepState zřejmě podařilo proniknout do jižní části města.

Ruské ministerstvo obrany v neděli ráno oznámilo, že protivzdušná obrana zlikvidovala nad ruskými regiony a také na Černým a Azovským mořem celkem 82 ukrajinských bezpilotních prostředků, uvedly agentury.

