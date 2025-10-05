Pokud Ukrajině dáte tomahawky, zničí to naše vztahy, varuje Putin Trumpa

  12:32aktualizováno  12:32
Pokud Spojené státy na Ukrajinu dodají střely Tomahawk, zničí to vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Ve videu, které na Telegramu zveřejnil reportér ruské státní televize Pavel Zarubin, to řekl ruský diktátor Vladimir Putin. O tomahawky, což jsou naváděné střely s plochou dráhou letu, požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenskyj.
Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v Soči (2. října 2025) | foto: AP

Volodymyr Zelenskj v OSN (24. září 2025)
Trump už dříve řekl, že ho Putin zklamal za to, že v konfliktu na Ukrajině neuzavřel mír. Rusko také označil za „papírového tygra“ vzhledem k tomu, že se Moskvě nepodařilo podmanit si Ukrajinu.

Putin minulý týden reagoval na tato slova ostrým výpadem a zpochybnil, zda tím „papírovým tygrem“ naopak není NATO, protože se mu nepodařilo zastavit postup ruských sil.

Americký viceprezident J. D. Vance v září prohlásil, že Washington zvažuje žádost Ukrajiny o střely Tomahawk s dlouhým doletem, které by mohly zasáhnout území v hloubi Ruska, včetně Moskvy. Není však jasné, zda už v této věci padlo nějaké rozhodnutí.

„To by vedlo ke zničení našich vztahů, nebo alespoň těch pozitivních trendů, které se v těchto vztazích objevily,“ řekl Putin ve videu.

Americký list The Wall Street Journal (WSJ) v minulých dnech informoval, že Spojené státy poskytnou Ukrajině zpravodajské informace o cílech ruské energetické infrastruktury dosažitelných střelami s dlouhým doletem. Washington zvažuje, zda Kyjevu poslat střely, které by mohly být při takových úderech použity. Zprávu WSJ agentuře Reuters potvrdili dva lidé z americké administrativy.

Agentura Reuters tento týden s odvoláním na své zdroje napsala, že dodání tomahawků na Ukrajinu se zdá být nepravděpodobné. Důvodem je podle ní to, že stávající zásoby těchto střel jsou určeny především pro americké námořnictvo.

