Rusové odvlekli ze Sumské oblasti padesát našich civilistů, hlásí Kyjev

„Zůstávalo tam asi padesát lidí. Vyvezli je na území Ruské federace,“ řekla Kremeznová. Děti mezi nimi nebyly. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém účtu na platformě Telegram napsal, že podle předběžných informací Rusové civilisty zadrželi ve čtvrtek a odvezli je v sobotu. Mezitím je drželi v nevyhovujících podmínkách a bez možnosti se s někým spojit.
Lubinec případ označil za hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva. Obrátil se na ruskou ombudsmanku Taťjanu Moskalkovovou, aby ukrajinské straně předala informace o tom, kde se ukrajinští občané nacházejí, a o jejich situaci. Vyzval ji, aby podnikla kroky k jejich návratu do vlasti.
Zástupce analytického projektu DeepState blízkého ukrajinské armádě portálu Suspilne řekl, že u obce Hrabovske sledují „aktivizaci ruských vojsk“ a že situace na místě se upřesňuje. Z okolních dvou vesnic humanitární pracovníci evakuovali jedenáct civilistů.
Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov podle agentury Reuters oznámil, že úřady začaly odvážet do bezpečí ty obyvatele příhraničních vesnic, kteří to dříve odmítali. Neuvedl, kterých obcí se to týká, ale naléhá na lidi z míst, kde je špatná bezpečnostní situace, aby s evakuací souhlasili.
Válka na Ukrajině
Ruské síly v posledních měsících ovládly několik vesnic v Sumské oblasti v příhraničí s Ruskem severně od Sum. Hrabovske leží na jihovýchod od oblastního správního centra. Moskva už dříve hovořila o potřebě vytvoření nárazníkové zóny uvnitř Sumské oblasti podél hranic s Ruskem s cílem zabránit ukrajinským výpadům na ruské území.
Rusko mezitím pokračuje v útocích i jinde na Ukrajině. Vojenská správa Rivnenské oblasti na západě země podle portálu RBK-Ukrajina informovala, že v důsledku ruského útoku je poškozen blíže neurčený objekt civilní infrastruktury. Jeden z pracovníků utrpěl lehké zranění.
Rusko v noci na neděli nad ukrajinské území vyslalo 97 dronů, uvedlo letectvo napadené země. Protivzdušná obrana jich 75 zneškodnila. Devatenáct bezpilotních letounů zasáhlo osm míst, na jednom místě se zřítily trosky sestřeleného dronu.
Vzájemné dronové útoky se staly charakteristickým rysem téměř čtyři roky trvající ruské invaze na Ukrajinu. Ministerstvo obrany v Moskvě v neděli ráno ohlásilo zneškodnění tří nepřátelských bezpilotních letounů.
