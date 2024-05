Ruští veteráni v primárkách u voličů propadli. I přes podporu vládní strany

„Veteráni by se měli chopit vedoucích pozic ve vzdělávacím systému, ve veřejných sdruženích, v státem vlastněných podnicích, v byznysu, ve veřejné a obecní správě, v čele regionů, podniků a nakonec i největších domácích projektů,“ vyzdvihl Putin v únoru ruské účastníky války na Ukrajině. „Ti, kdo slouží Rusku, pracanti a vojáci, spolehliví a důvěryhodní lidé, kteří prokázali svou loajalitu, ti jsou skutečnou elitou,“ dodal.

Že Moskva hodlá dosadit vojáky do politických pozic, naznačilo rozhodnutí vládní strany Jednotné Rusko dát účastníkům „speciální vojenské operace“ v primárkách automaticky dalších 25 procent hlasů k jejich výsledkům ve volbách. A přesto to veteránům nestačilo.

V Moskvě všech 14 veteránů prohrálo v předběžném hlasování o kandidátech pro zářijové volby do městské dumy. Ve většině případů obsadili poslední a předposlední místa a dostali téměř stokrát méně hlasů než vítězové, uvádí portál Vjorstka.

Jedním z těch, kteří utrpěli ponižující porážku, byl čtyřiadvacetiletý Konstantin Ryžak. Nepomohlo mu ani, že za účast ve vojenských operacích získal Řád Hrdiny Ruské federace a ani, že jeho otec je poslanec za Jednotné Rusko a bývalý generál KGB Nikolaj Ryžak. Získal jen 34 hlasů. Pro srovnání, vítěz z jeho okrsku, prokremelský zpěvák Rodion Gazmanov, obdržel 5 186 hlasů.

Ruský nezávislý deník Kommersant si všímá, že z 14 veteránů jen tři vojáci dostali více než 100 hlasů. Nejlepší výsledek měl kulometčík Michail Fedulajev s 353 hlasy, což stále nestačilo na vítězství.

Příslušníkům armády se nedařilo ani v jiných ruských oblastech. V Tatarstánu se z devíti účastníků války podařilo získat nominaci jen jednomu, tankistovi Rasimu Baksikovi, jenž velí ruskou propagandou hojně využívanému tanku Aljoša.

Tristní výsledek zažili vojáci i na okupovaném Krymu. Nejlepšího volebního výsledku při snaze se dostat do krymské státní rady dosáhl Sudak Kirill Čebyšev, který skončil na čtrnáctém místě. Známý separatista Maxim Drozdov, který na Donbase bojuje od roku 2014 se vyšplhal jen na devatenácté místo. Ostatní vojáci se nedostali ani do první třicítky.

Úspěch veteránů na Sibiři

Nejlépe si vedli veteráni v Tuvě. Pět z nich vyhrálo ve svých okrscích, ve dvou případech vojáci stáli proti sobě. Na čelních místech se umístili i někteří veteráni v Burjatsku.

Z chudých sibiřských republik se rekrutuje velká část vojáků poslaných na Ukrajinu. Podle protiválečné aktivistky a bojovnice za práva burjatské menšiny Alexandry Garmažapovové právě to by mohlo vysvětlit, proč právě zde si veteráni vedli tak dobře. „Prakticky každý zná někoho, kdo se účastnil války, byl zraněn nebo zemřel,“ řekla listu The Times.

Naproti tomu Moskva a další větší města jsou k válce více skeptická. Podle Garmažapovové výsledky primárek ukazují, že jejich obyvatelé nebudou hlasovat pro veterány za žádných okolností. „Udělají cokoliv, aby jejich životy zůstaly tak pohodlné, jak je to jen možné.“