Čin z „národní hrdosti“. Rus se přiznal k vraždě ukrajinských vojáků v Bavorsku

Rus znal ukrajinské vojáky ve věku 36 a 23 let z předchozích setkání. V dubnu spolu popíjeli u obchodního centra, když se dostali do sporu o válku na Ukrajině.

Muž odešel do svého bytu, odkud si přinesl nůž. Následně bodl staršího vojáka do krku, ten na místě zemřel. Napadl i druhého muže, jenž podlehl svým zraněním při cestě do nemocnice. Podle prokuratury měli oba muži kvůli svému špatnému fyzickému stavu způsobenému válkou oslabenou možnost se bránit.

Ústřední úřad pro boj proti extremismu a terorismu mnichovského státního zastupitelství uvádí, že obviněný muž měl pocit zraněné národní hrdosti a hádka „potvrdila jeho nepřátelství vůči ukrajinským vojákům“. Úřad, jenž převzal vyšetřování kvůli možnému politickému motivu, popisuje útočníka jako „stoupence přehnaného ruského nacionalismu“ a bezvýhradného podporovatele ruské agresivní války proti Ukrajině, uvádí portál týdeníku Die Zeit.

„Nyní, ve střízlivém stavu, hluboce lituji toho, co se stalo,“ řekl podle portálu BR24 muž u soudu. V době činu byl silně opilý, měl v krvi 2,3 promile. Vojáci měli 3,2 a 2,2 promile.

Bývalý ruský voják působil v NDR. Po dezerci začal od roku 1991 žít v Německu. Země mu však neposkytla azyl. Pracoval na stavbách. Opakovaně se dostával do konfliktu se zákonem kvůli opilosti a fyzickému napadení. Strávil přes pět let v německých věznicích.