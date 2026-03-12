V Rusku rozdali doživotí za útok na halu u Moskvy. Islamisté předloni zabili 149 lidí

Autor: ,
  11:48aktualizováno  11:48
Ruský vojenský soud ve čtvrtek uložil doživotní tresty čtyřem pachatelům teroristického útoku na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku v roce 2024. Doživotí dostalo i jedenáct dalších lidí, jak chtěla obžaloba. Odsouzení jsou původem z Tádžikistánu a dalších středoasijských zemí. Útok na předměstí Moskvy si vyžádal 149 životů.
Ruský soud uložil za teroristický útok na koncertní sál Crocus City Hall...

Ruský soud uložil za teroristický útok na koncertní sál Crocus City Hall doživotní tresty čtyřem lidem. (12. března 2026) | foto: AP

Ruský soud uložil za teroristický útok na koncertní sál Crocus City Hall...
Ruský soud uložil za teroristický útok na koncertní sál Crocus City Hall...
V koncertní síni ve městě Krasnogorsk na západním okraji Moskvy se střílelo. Na...
Neznámí maskovaní agresoři zaútočili v centru na okraji Moskvy. Kromě střelby...
49 fotografií

„Šamsidin Fariduni, Dalerdžon Mirzojev, Muchammadsobir Fajzov a Sajdakrami Račabalizoda byli shledáni vinnými a odsuzují se k doživotnímu vězení,“ oznámil soudce. Na doživotí poslal i dalších jedenáct spolupachatelů. Ti atentátníkům dodávali zbraně.

Vojenský soud odsoudil také další čtyři komplice, kteří teroristům poskytli automobil a byt, a to k vězení v trvání od devatenácti do dvaadvaceti let. Trest tak dostalo všech devatenáct obžalovaných v souvislosti se střelbou v Crocus City Hall z 22. března 2024.

Šlo o nejkrvavější útok tohoto druhu v Rusku za poslední dvě desetiletí. K odpovědnosti se přihlásila teroristická organizace Islámský stát-Chorásán (ISIS-K), což je afghánská odnož Islámského státu, která byla v posledních letech spojována s několika dalšími plánovanými útoky v jižním Rusku a Ázerbájdžánu.

Podle agentury Reuters není jasné, jak se obžalovaní hájili a zda se odvolají. Soudní proces se odehrál za zavřenými dveřmi, jak je v Rusku u podobných případů zvykem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.