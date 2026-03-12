„Šamsidin Fariduni, Dalerdžon Mirzojev, Muchammadsobir Fajzov a Sajdakrami Račabalizoda byli shledáni vinnými a odsuzují se k doživotnímu vězení,“ oznámil soudce. Na doživotí poslal i dalších jedenáct spolupachatelů. Ti atentátníkům dodávali zbraně.
Vojenský soud odsoudil také další čtyři komplice, kteří teroristům poskytli automobil a byt, a to k vězení v trvání od devatenácti do dvaadvaceti let. Trest tak dostalo všech devatenáct obžalovaných v souvislosti se střelbou v Crocus City Hall z 22. března 2024.
Šlo o nejkrvavější útok tohoto druhu v Rusku za poslední dvě desetiletí. K odpovědnosti se přihlásila teroristická organizace Islámský stát-Chorásán (ISIS-K), což je afghánská odnož Islámského státu, která byla v posledních letech spojována s několika dalšími plánovanými útoky v jižním Rusku a Ázerbájdžánu.
Podle agentury Reuters není jasné, jak se obžalovaní hájili a zda se odvolají. Soudní proces se odehrál za zavřenými dveřmi, jak je v Rusku u podobných případů zvykem.