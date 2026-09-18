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V Rusku začaly volby. Výsledek je daný, Putin je využije k legitimizaci svých kroků

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  10:05aktualizováno  10:05
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V Rusku odstartovalo třídenní hlasování, ve kterém ruští voliči zvolí poslance Státní dumy. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Očekává se, že ve volbách, přísně kontrolovaných Kremlem, opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina.

Volební místnosti se nejdříve otevřely na Kamčatce a Čukotce na Dálném východě, v pátečních osm hodin ráno místního času (čtvrtečních 22:00 SELČ). Souběžně s poslanci federálního parlamentu zde voliči volí také členy regionálních sněmů.

Žena hlasuje v první den parlamentních voleb ve Vladivostoku. (18. září 2026)
Žena si prohlíží volební lístek během ruských parlamentních voleb ve volební místnosti v okupovaném Doněcku. (18. září 2026)
Volič vychází z volební kabiny před odevzdáním hlasu v první den parlamentních voleb ve Vladivostoku. (18. září 2026)
Žena vychází z volební kabiny s volebním lístkem, zatímco voják hlídá volební místnost během parlamentních voleb v okupovaném Doněcku. (18. září 2026)
21 fotografií

Volit se začalo také na okupovaných územích na východní Ukrajině, mimo jiné v Doněcku v Luhanské oblasti.

Ruský prezident Putin ve středečním televizním projevu k národu řekl, že volby ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska. Šéf státu vyzval k co největší účasti. Bude společným příspěvkem k vítězství Ruska, prohlásil.

Jde o první volby od Putinova rozkazu ke vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Poprvé se voleb zúčastní voliči na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace.

Hlasování umožní Kremlu zhodnotit náladu ruské veřejnosti v době, kdy dosud selhaly veškeré diplomatické snahy o ukončení krvavého konfliktu.

Volby se konají v situaci, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce.

Pro Rusko je pořádání parlamentních voleb náročným úkolem, i když je jejich výsledek prakticky předem jasný. Ekonomické i politické klima vážně poznamenala čtyři a půl roku trvající válka proti Ukrajině.

Nepřátelským dronům se podařilo způsobit rozsáhlé škody na ruských rafineriích a logistických zařízeních. Veřejnost, která již nevnímá boje jako něco vzdáleného, je stále nervóznější.

Kreml potlačil i sebemenší náznaky nesouhlasu ještě předtím, než na ruském Dálném východě začalo třídenní hlasování. Jediná strana, která se odvážila válku kritizovat, byla bez okolků vyloučena z voleb a několik politiků vystupujících proti válce skončilo ve vězení nebo bylo nuceno uprchnout do zahraničí.

Vzhledem k tomu, že výsledek je předem daný a Putinova politická dominance není bezprostředně ohrožena, vnímají analytici tyto volby jako klíčový nástroj Kremlu k mobilizaci veřejné podpory války a k legitimizaci jeho kroků.

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