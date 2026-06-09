Jedoucí auto vybuchlo kolem 05:30 místního času (04:30 SELČ). Řidič vozu BMW X3 utrpěl těžká zranění a na místě zahynul, napsala agentura TASS.
Podle ruských telegramových kanálů měla nálož umístěná pod sedadlem dvaašedesátiletého řidiče sílu odpovídající 300 až 400 gramům trinitrotoluenu (TNT), podle listu Kommersant bomba měla sílu odpovídající až 500 gramům TNT.
Řidič vozu, který jel za BMW X3, řekl ruské televizi, že výbuchy v autě byly dva. Vyšetřovatelé nicméně zmínili jedinou explozi. Podle očitého svědka BMW X3 vyjelo z parkoviště a ujelo několik metrů po ulici, než nálož vybuchla. Hořící auto pak narazilo do vozu zaparkovaného po pravé straně ulice.
Svědek řekl televizi, že vyběhl ze svého auta, použil hasicí přístroj a snažil se vyprostit z vozu řidiče. „Sípal a něco křičel,“ uvedl. Řidiče odtáhl asi deset metrů – a pak v autě nastal druhý výbuch. BMW úplně shořelo. Tlaková vlna z výbuchu byla tak silná, že kusy nárazníku rozmetala několik metrů daleko, napsal Kommersant.
Případ se stal ve čtvrti Aviatorov. Tam v minulých letech ruské ministerstvo obrany v místě někdejší vojenské základny postavilo domy pro vojáky a jejich rodiny, ale i pro válečné veterány nebo kosmonauty, píše telegramový kanál Astra.
V téže čtvrti loni v dubnu nálož nastražená v autě zabila zástupce náčelníka hlavní operační správy ruského generálního štábu, generálporučíka Jaroslava Moskalika. V listopadu pak soud poslal za tento čin na doživotí do vězení Ignata Kuzina, kterého ruská tajná služba označila za agenta ukrajinských zvláštních služeb.
Obě místa činu jsou od sebe vzdálena jen několik stovek metrů, uvedla na svém ruskojazyčném webu německá stanice Deutsche Welle.
Obětí výbuchu nálože nastražené v autě v ruské metropoli se loni v prosinci stal rovněž generál Fanil Sarvarov, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ruských ozbrojených sil. Předloni v prosinci se obětí atentátu v Moskvě stal náčelník sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igor Kirillov.
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