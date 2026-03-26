Militarnyj uvádí, že Ukrajincům se podařilo vybudovat dodavatelskou síť za pomoci ruských „dobrovolníků“ a charitativních nadací. Každá vložka obsahovala 1,5 gramu TNT, což stačilo k explozi, která mohla zranit vojákovu nohu a znemožnit mu bojovat.
FSB oznámila, že zabavila zásilku vyhřívaných vložek do bot s výbušninami přepravovaných z Polska do Ruska a určených pro vojáky. Našla v ní 504 kusů.
Rusové podle portálu na schéma ukrajinských tajných služeb částečně přišli kvůli neopatrným krokům jednoho z účastníků, jehož ukrajinské služby využívaly „naslepo“. FSB uvedla, že zadržela muže cizího původu narozeného v roce 1994, který jednal na pokyn ukrajinského činitele.
„Podle našich informací předchozí dodávky vložek splnily svůj účel,“ cituje portál svůj zdroj. „Agenti FSB odhalili tuto zásilku až poté, co začali sledovat dodavatelský řetězec. Samozřejmě, těchto několik stovek kusů představuje jen zlomek našich ‚dárků‘,“ dodal.
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR se už dříve přihlásila k výbušným FPV brýlím pro operátory dronů, o nichž dříve informovaly ruské proválečné telegramové kanály. Toto vybavení některé vojáky zranilo. Inspirací pro Ukrajince byla akce izraelských tajných služeb, které ukryly výbušná zařízení do pagerů libanonského teroristického hnutí Hizballáh.