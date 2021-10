Rusko vymírá, kvůli covidu rychleji. Kreml zahájil sčítání obyvatel, populační díru pomáhají lepit migranti

Respondenti se poprvé mohou hlásit k několika národnostem zároveň a informace o sobě mohou vyplnit také v angličtině, čínštině, tatarštině či v uzbeckém jazyce.



Zřejmě nejvíc sledovaným údajem bude výsledný počet obyvatel Ruské federace. Každé předchozí sčítání lidu za posledních třicet let od rozpadu Sovětského svazu ukazuje snížení populace. Nejinak to zřejmě dopadne i letos.

Obzvlášť, když Rusko marně bojuje s pandemií covidu-19. Poslední měsíc se podle oficiální statistiky ruské vlády každodenní počty obětí nákazy pohybují nad hranicí 900 mrtvých.

Počet obyvatel Ruska se může tak prudce propadnout, že úřady mohou statistiku upravit. Nevylučuje to demograf Alexej Rakša. Ostatně, nebylo by to poprvé.



„Během dvou předchozích sčítání lidu bylo zjištěno, že v Rusku žije víc obyvatel, než se předpokládalo. První sčítání bylo nadsazeno o dva miliony, to druhé o milion. K nadhodnocení počtu obyvatel došlo třeba v Moskvě a na Severním Kavkazu. Letos také bude výsledné číslo záležet na fantazii úředníků v jednotlivých regionech,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Rakša se domnívá, že počet Rusů se opět sníží. „Očekávám, že sčítání lidu by mělo ukázat, že počet obyvatel Ruska se snížil o dva až tři miliony,“ míní.

Sčítání lidu by mělo potvrdit trend, který dlouhodobě sužuje Rusko – vysokou úmrtnost. Začátkem září si ruský prezident Vladimir Putin posteskl, že kdyby se ruská velmoc ve dvacátém století dvakrát nerozpadla, mohl vládnout 500 milionům lidí.

Jedno a půl dítěte na ženu

Rusko je na tom ale jinak. Minulý týden místopředsedkyně ruské vlády Taťjana Golikovová uvedla, že třetina Rusů umírá v produktivním věku. Z osmdesáti procent jde o muže.

Demograf Rakša upozorňuje, že se v příštích desetiletích populace Ruska může podstatně snížit. Expert odhaduje, že ze současných oficiálně uváděných a podle jeho slov nadsazených 146 milionů obyvatel země bude v roce 2030 v Rusku žít 137 až 140 milionů lidí. Ve čtvrtém desetiletí se populace Ruska může pohybovat nad 130 miliony.

„Je to spojeno se stejným problémem, kterým trpí Evropa. Porodnost v Rusku je nižší než úmrtnost. K dosažení přirozeného přírůstku obyvatelstva je nutné, aby na jednu ženu připadalo 2,1 dítěte. V Rusku se tento koeficient pohybuje okolo 1,5,“ vysvětluje Rakša.

Demograf poukazuje na to, že růst porodnosti nestimuluje ani muslimský Severní Kavkaz, o němž se traduje, že díky němu roste počet obyvatel Ruska. „Porodnost na Severním Kavkazu je v porovnání s ostatními ruskými regiony vyšší, ale jen vyrovnává natalitu s mortalitou. Přičemž ve skutečnosti je vysoká porodnost jen ve dvou severokavkazských republikách, v Ingušsku a v Čečensku. Vysoké hodnoty natality vykazuje ještě jihosibiřská Tuvinská republika. V Severokavkazském federálním okruhu žije ale jen okolo deseti milionů lidí. Stav porodnosti v zemi to výrazně neovlivňuje,“ říká Rakša.

„Úkolem ruské vlády by mělo být snížení úmrtnosti a zvýšení porodnosti, jak to jen půjde. A zvýšení přítoku přistěhovalců. Jenže životní úroveň v Rusku není tak vysoká, aby k nám přijíždělo velké množství vysoce kvalifikovaných migrantů. Do Ruska míří převážně obyvatelé Střední Asie, protože mzdy tu jsou v porovnání s vyspělými státy nízké,“ dodává expert.

Ubývají i přistěhovalci

Podle oficiální statistiky ruského ministerstva vnitra z konce letošního září žije v zemi sedm milionů migrantů. Před pandemií covidu-19 jejich počet dosahoval až jedenácti milionů. Jde především o občany Uzbekistánu, Tádžikistánu nebo Kyrgyzstánu, kteří v Rusku pracují na stavbách, jako pracovnicí technických služeb, řidiči taxi nebo kurýři.

„Do Ruska přijíždí průměrně 200 až 300 tisíc lidí ročně. Pokud by nebyl tento migrační přírůstek, obyvatel by v Rusku bylo mnohem méně. Ale ani to nestačí. I kdyby nebyl covid, populace Ruska by se pomalu snižovala. Kvůli pandemii je snižování počtu obyvatel země rychlejší,“ míní demograf.

Podle Rakši je za poslední rok a půl největším demografickým problémem úmrtnost spojená s covidem.

„Statistiku zveřejňovanou ruskou vládou už dávno nepoužívám. A nikomu to nedoporučuji. K analýze úmrtnosti na koronavirus v Rusku využívám statistiku nadúmrtí. Od začátku pandemie v zemi hodnota nadúmrtí dosáhla přibližně 800 tisíc lidí,“ uzavírá demograf Alexej Rakša.