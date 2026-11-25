O tolik počet zesnulých převýšil počet nově narozených. Narodilo se 1,167 milionu dětí, což je nejnižší údaj v novodobé historii země, a zemřelo 1,931 milionu lidí, což je o šest procent více než v roce 2024 a o 9,6 procenta více než v roce 2023. V důsledku toho se přirozený úbytek obyvatelstva zrychlil o 28 procent oproti roku 2024 a o 54 procent oproti roku 2023. Dosáhl tak nejvyšší úrovně od roku 2021, kdy během pandemie počet úmrtí převýšil počet novorozenců o 1,04 milionu.
Podle Rakšových výpočtů se ruská populace v loňském roce zmenšovala v průměru o 63 600 lidí měsíčně, 14 700 týdně a 2100 denně. Demograf odhaduje, že v letošním roce přirozený úbytek obyvatelstva vzroste nejméně na 820 tisíc lidí (v průměru 2 200 denně).
Ruský statistický úřad Rosstat přestal na jaře 2025 zveřejňovat oficiální demografické statistiky poté, co počet novorozenců v zemi klesl pod minima zaznamenaná v 90. letech minulého století. Utajeny byly i údaje o počtu sňatků a rozvodů a dokonce i o celkovém počtu obyvatel země.
Rusko podle posledních dostupných údajů mělo k 1. lednu 2025 celkem 146,12 milionu obyvatel. Od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 údaje demografa Rakši a oficiální statistiky Rosstatu ukazují, že počet úmrtí v Rusku převýšil počet narození o 3,2 milionu. Toto číslo zahrnuje 500 tisíc až 700 tisíc úmrtí souvisejících s válkou proti Ukrajině.
Za poslední desetiletí zaznamenala země celkový přirozený úbytek obyvatelstva ve výši 5,6 milionu obyvatel, což odpovídá počtu obyvatel celého Petrohradu, případně téměř čtyř měst o velikosti Novosibirska či Jekatěrinburgu.
Ruský prezident Vladimir Putin v roce 2018 vyzval k zastavení populačního poklesu v Rusku a stanovil cíl, aby do roku 2024 klesl přirozený úbytek obyvatelstva na nulu. Ačkoli byl tento termín později posunut na rok 2030, oficiální demografické projekce, které zveřejnil Rosstat v roce 2023, naznačují, že ani tohoto cíle se nepodaří dosáhnout.
Rusko podle odhadu statistiků přijde v letech 2023 až 2046 o 12,7 milionu lidí v důsledku toho, že počet úmrtí převýší počet narození. Celkový počet obyvatel by měl klesnout o něco méně - v období let 2023 až 2045 se očekává úbytek 7,6 milionu lidí.
Tato prognóza počítá s každoročním přílivem více než 200 tisíc migrantů do Ruska. Do roku 2046 by tak celkový počet přistěhovalců dosáhl 4,8 milionu, což by kompenzovalo pouze dvě pětiny přirozeného úbytku obyvatelstva. V důsledku toho se předpokládá, že počet stálých obyvatel Ruska klesne ze 146,4 milionu na začátku roku 2023 na 138,8 milionu v roce 2046, což by byl nejnižší počet od roku 1981, dodaly The Moscow Times.
Stejný server napsal, že při dobývání Pokrovska na východě Ukrajiny ruská armáda přišla o více než 100 tisíc zabitých vojáků, jak vyplývá z údajů, které získali hackeři po průniku do Rosstatu. Bitva o okresní město, trvající od srpna 2024 do letošního února, tak vyšla ruskou armádu dráž, než stálo Rudou armádu dobytí Berlína v dubnu a květnu 1945, kdy podle odhadů zahynulo okolo 80 tisíc sovětských vojáků.