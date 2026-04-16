„Vladimire Vladimiroviči (Putine), lidé se vás bojí. Bojí se lid, blogeři, umělci se vás bojí, gubernátoři se vás bojí. Ale jste náš prezident a zdá se mi, že bychom se neměli bát,“ řekla Boňová, podle které mezi lidmi a Putinem vyrostla „mohutná zeď“.
Prezidentovi podle blogerky raději neříkají pravdu, a tak ani neví, že postižení záplavami v Dagestánu na severním Kavkazu dlouho nedostali žádnou pomoc, ani o tom, že dodnes se nepodařilo odstranit znečištění pobřeží u černomořského letoviska Anapa mazutem.
K prezidentovi se nedostaly také zprávy o hrozícím povolení odstřelu přísně chráněných druhů zvěře. Neví ani o masovém vybíjení stád skotu v Novosibirské oblasti nebo o blokování sociálních sítí a komunikačních platforem postihujícím i drobné podnikatele.
„Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá,“ prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: „Jak odjet z Ruska.“ Režim utiskuje Rusy jako kdyby stlačoval péro, ale jednou pružina vystřelí, varovala.
Boňová také upozornila na prudké zdražování a pronásledování kritiků. Navrhla Putinovi, aby vytvořil na sociálních sítích platformu pro přímou komunikaci hlavy státu s lidmi. Vláda by totiž měla sloužit lidu, a ne naopak, vysvětlila.
Výzva blogerky zazněla na pozadí poklesu Putinovy popularity. Míra souhlasu s prezidentovým počínáním podle průzkumu státního střediska VCIOM klesla na 67,8 procenta, což je nejníže od 20. února 2022, tedy těsně před rozpoutáním války proti Ukrajině.
Během čtyř týdnů Putinova obliba klesla skoro o pět procentních bodů a oproti závěru loňského roku o deset procentních bodů. Podle průzkumu, ve kterém sami dotázaní uváděli důvěru v politiky, prezidentova důvěryhodnost klesla na 29,5 procenta, což je nejméně od rozpoutání války, poznamenaly The Moscow Times.
Připomněly, že pokles obliby politolog Abbas Galljamov spojil s vypínáním internetu, blokováním komunikačních aplikací a únavou z války, pokračující pátým rokem.
Ukazatele obliby, které VCIOM udržuje okolo 70 procent, nevyjadřují podle politologa prezidentovu popularitu, ale spíše jde o „ukazatel strachu“, který nevyjadřuje skutečné nadšení nad hlavou státu, ale spíše počet lidí, kteří se báli říct sociologům ve službách státu, že Putina nepodporují.