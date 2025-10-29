Evropa zchudla, je bez hodnot a směřuje k zániku, tvrdí Zacharovová

Evropa zchudla a směřuje k sebezničení. Prohlásila to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, podle níž zemím evropského bloku schází hodnoty, o které by se mohla opřít.
„Když se mluvilo o tom, že Evropa je tlačena na cestu k sebezničení, a to i prostřednictvím střetu s jejími sousedy v Asii nebo v Eurasii, možná by někdo řekl, že to není očividné. Dnes je to očividnější než kdy jindy,“ řekla mluvčí ruské diplomacie v rozhovoru s ruským propagandistickým portálem Sputnik.

„Militarizace, kolosální rozpočty, šílená vojenská cvičení prováděné bez důvodu pro celém perimetru, nekonečné provokace, ochuzování evropských západních evropských ekonomik, zničení logistických řetězců, odmítnutí paliv a energetiky, což povede k ještě větším problémům a obrovské potíže s nelegální migrací v zemích Evropské unie,“ vyjmenovala Zacharovová, co považuje za evropské problémy.

Podle mluvčí Evropa rovněž zničila své tradice, historii a kultury a nyní nemá nic, o co by se mohla opřít. Rusko se opakovaně staví do role ochránce tradičních, konzervativních hodnot a vykresluje Západ jako země zachvácené šílenstvím „zvrácených“ progresivních ideologií.

