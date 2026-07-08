Rusko zakázalo vývoz nafty. Ukrajina ničí rafinérie, benzinky čelí tlaku, přiznalo

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  17:42aktualizováno  18:08
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Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty, tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty a zvyšuje výrobu paliv nižších ekologických tříd v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl ruský vicepremiér Alexandr Novak na středeční poradě s účastí prezidenta Vladimira Putina o fungování dopravy a palivového sektoru.

Válka na Ukrajině

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Řidiči v mnoha ruských regionech musí hodiny čekat ve frontách, aby si mohli natankovat, protože sílící ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu zmenšují dodávky nafty a benzinu na čerpací stanice.

Ukrajinské útoky poškodily rafinérie a výroba klesla, zatímco poptávka meziročně stoupla o třetinu, připustil Novak. „To vše vedlo ke zvýšení zátěže v síti čerpacích stanic, zvýšil se počet aut čekajících ve frontách a v důsledku se prodloužila doba potřebná k natankování,“ dodal vicepremiér podle státní agentury TASS.

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
Lidé čekají ve frontě na tankování u čerpací stanice Lukoil v ruském Petrohradu. V pozadí stojí billboard s nápisem „Pýcha Ruska“ věnovaný účastníkovi války proti Ukrajině. (7. července 2026)
Alexandr Valentinovič Novak na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (7. června 2019)
Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje jedno z velitelských stanovišť ruské armády na nezveřejněném místě. (3. července 2026)
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„Dnes jsme zavedli zákaz vývozu paliva pro diesely, což umožní zvýšit dodávky na vnitřní trh,“ řekl vicepremiér. Vláda podle agentury Reuters uvedla, že zákaz, který se týká i výrobců, bude platit do 31. července.

Novak na poradě, vysílané v televizním přenosu, připustil, že situace s palivy na ruském trhu zůstává složitá a je zřejmé, že budí u lidí obavy.

Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit Putinovu vládu jednat o ukončení války.

Zastavení bojů Putin podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na linii fronty.

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Témata: Rusko, Ukrajina, ropa

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