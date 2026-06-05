Rusko přidalo hnutí Memorial i s českou pobočkou na seznam extremistických organizací

Memorial krátce před vyhlášením dubnového rozsudku uvedl, že o výsledku nepochybuje. „Případ proti Memorialu je dalším pokusem zastrašit všechny jinak smýšlející lidi a donutit občanskou společnost k mlčení,“ uvedlo uskupení podle agentury Reuters.
TASS píše, že na seznamu extremistických organizací se ocitlo více než 30 "složek“ Memorialu, včetně jeho pobočky v Česku, Německu nebo Polsku, a ruské regionální organizace spojené s Memorialem. Ten uvedl, že úřady přidaly na zmíněný seznam 36 organizací včetně uskupení jako je OVD-Info nebo Perm-36, která s hnutím nejsou spojena.
Zařazení Memorialu na seznam extremistických organizací znamená, že za spolupráci s tímto hnutím nyní hrozí v Rusku vězení, uvedly už dříve tiskové agentury. Memorial získal v roce 2022 Nobelovu cenu míru společně s ukrajinským Centrem pro občanské svobody a obhájcem lidských práv Alesem Bjaljackým.
Memorial založili na konci 80. let sovětští disidenti, včetně nositele Nobelovy ceny za mír Andreje Sacharova. Sdružení proslulo odhalováním zločinů spáchaných za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina a stalo se postupně také nejvýznamnější organizací na ochranu lidských práv v Rusku. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za jednu organizaci. Ruské soudy už v roce 2021 nařídily rozpustit sdružení kvůli porušování zákona o zahraničních agentech. Tuto hanlivou nálepku úřady udělily organizaci v roce 2016.