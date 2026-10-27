„V souvislosti s přípravami na humanitární operaci v okolí obce Olešky v Chersonské oblasti zastavily ozbrojené síly Ruské federace palbu na chersonském úseku a zavedly režim klidu,“ napsalo na telegramu ministerstvo obrany.
Doplnilo, že palba je přerušena od 4:00 ruského času (2:00 SEČ) .
Ruské jednotky Olešky okupují od prvních dnů války a s pokračujícím konfliktem se tam humanitární krize prohlubuje. Letos na jaře neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy.
Kreml dříve uvedl, že opustit Olešky budou moci všichni, kdo si to přejí, a že evakuace potrvá nejméně několik dnů. Ve městě, které řeka Dněpr odděluje od Chersonu, žilo před začátkem ruské invaze na Ukrajinu 24 000 lidí. Nyní tam podle Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině živoří okolo 1700 obyvatel, včetně asi 35 dětí.
Bílý dům před několika dny ohlásil, že místně omezené příměří pro Olešky pomohla se znepřátelenými stranami dojednat první dáma Spojených států Melania Trumpová. Její manžel Donald Trump v posledních týdnech zcela obrátil dosavadní americkou sankční politiku zavedenou po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a oznámil nákupy ruské nafty.