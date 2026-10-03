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Peklo na Dněpru. Rusko útokem na další most trhá ještě víc Kyjev na kusy

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  9:13aktualizováno  9:13
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Kyjev čelí nové, systematické vlně ruských vzdušných úderů, které se poprvé od začátku invaze zaměřily na paralyzování klíčových dopravních tepen přes řeku Dněpr. Zatímco doposud Rusko útočilo především na energetickou síť, současná strategie míří na samotný pohyb ve městě. V sobotu byl zasažen Severní most přes řeku Dněpr, oznámil starosa ukrajinské metropole Vitalij Kličko.

Válka na Ukrajině

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Po přímém zásahu proudovým dronem z dnešního rána je vážně poškozena vozovka na povrchu a zpřetrháno trolejbusové vedení. Doprava z levého břehu na pravý je zcela zastavena kvůli nouzovým opravám. Mimo poplachy se nově preventivně uzavírá směr z pravého na levý břeh.

Městská správa musela kvůli neustálému nebezpečí a čerstvým škodám zavést krizový režim průjezdnosti. Například na mostech Patona a Metro provoz uzavřely částečně. Jižní most je však zcela uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu i pro soupravy metra. Po pěti po sobě jdoucích úderech jsou vážně poškozeny pilíře, vozovka i ochranné konstrukce tubusu metra. Most aktuálně zkoumají statici.

Nová ruská strategie drasticky zasáhla do každodenního života Kyjevanů. Ceny za taxislužby raketově vzrostly a městská hromadná doprava nabírá obrovská zpoždění. Stále častějším obrázkem v kyjevských ulicích jsou řidiči, kteří kvůli nepropustným zácpám zanechávají svá auta před mosty a řeku Dněpr přecházejí pěšky, aby se vůbec dostali do práce nebo domů.

Více než třetina obyvatel třímilionového Kyjeva žije na levém břehu Dněpru, ale drtivá většina z nich dojíždí za prací a povinnostmi na břeh pravý.

Cíl je zřejmý: rozdělit třímilionové město na dvě poloviny, zlomit morálku obyvatel a ochromit logistiku před blížící se zimou.

„Hlavní město je ve velmi dramatické situaci. Už není možné předstírat, že můžeme žít tak, jako bychom žili v míru,“ prohlásil už v pátek Kličko po krizovém zasedání Rady obrany města. „Nepřítel trhá Kyjev na kusy. Děláme vše, co je v našich silách, aby město v podmínkách těchto neustálých ničivých útoků fungovalo. Už nejde o každodenní komfort, ale o bezpečnost a přežití.“

Nová ruská strategie drasticky zasáhla do každodenního života Kyjevanů. Ceny za taxislužby raketově vzrostly a městská hromadná doprava nabírá obrovská zpoždění. Stále častějším obrázkem v kyjevských ulicích jsou řidiči, kteří kvůli nepropustným zácpám zanechávají svá auta před mosty a řeku Dněpr přecházejí pěšky, aby se vůbec dostali do práce nebo domů.

Ukrajinští představitelé varují, že tyto koordinované údery jsou teprve začátkem rozsáhlé podzimní kampaně, a vyzývají obyvatele k maximální opatrnosti a využívání výhradně prověřených objízdných tras.

Jako jediný zůstává v provozu bez permanentních strukturálních omezení Darnycký most. Stala se z něj hlavní a nejspolehlivější spojnice ve městě, přes kterou úřady odklánějí většinu autobusových linek. Během poplachů je provoz pouze zúžen do jednoho pruhu.

Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj stojí
Auta jedoucí přes řeku Dněpr po mostě, který v noci zasáhly ruské drony. (1. října 2026)
Auta v koloně před Jižním mostem v Kyjevě, který byl v noci zasažen ruskými drony. (2. října 2026)
Auta v koloně před Jižním mostem v Kyjevě, který byl v noci zasažen ruskými drony. (2. října 2026)
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