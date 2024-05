Kdo zapaloval obchodní domy či skladiště v Evropě? Stopy po sabotérech vedou do Ruska

Teprve v posledních dnech se přitom dává dohromady skládačka, která jednotlivé útoky spojuje. Za útoky totiž podle zjištění britského listu The Guardian, odvolávajících se na zdroje z evropských tajných služeb, stojí vojenská rozvědka Ruské federace GRU.

Pozornost k celé záležitosti upoutalo prohlášení polského premiéra Donalda Tuska, který minulý týden oznámil, že tamní policie zatkla celkem 12 osob, údajných členů „vyzvědačské a sabotérské sítě“. Ti měli provést sérii útoků jak na území Polska – největším z nich byl úmyslně založený požár velkého obchodního centra ve Varšavě – tak v Litvě (kde shořel obchodní dům IKEA), v Lotyšsku a v Estonsku. „Tito lidé, občané Běloruska, Polska a Ukrajiny, se dopustili sabotáží a žhářských útoků podle pokynů tajných služeb Ruska,“ řekl Tusk.

Téma se řešilo na summitu ministrů obrany eurounijních zemí tento týden. Jeden z nich řekl médiím pod podmínkou anonymity, že účastníci schůzky vyjádřili velké znepokojení „nad vlnou sabotáží organizovanou a financovanou Ruskem a prováděnou jejich místními spojenci“.

Levné a pohodlné útoky

Podle americké bezpečnostní expertky Andrey Kendallové-Taylorové, citované listem The New York Times, jde ze strany Ruska o pečlivě kalibrované útoky. „V tuto chvíli to Moskvu stojí minimum peněz, dávají si pozor, aby následky nepřerostly snesitelnou mez. A protože útoky páchají místní sabotéři a nikoli ruští agenti, zatím jim nehrozí žádná tvrdá odveta – zvlášť, když evropské státy těmto hybridním útokům zatím čelí každý sám za sebe,“ uvedla odbornice. S tím, že je nezbytně nutné postup Evropy proti ruským sabotážím koordinovat.

Podle Kendallové-Taylorové jde ze strany Ruska o pokus narušit evropskou jednotu v podpoře Ukrajiny. Navzdory tomu, že dosavadní sabotáže a žhářské útoky mířily na cíle, které s válkou na Ukrajině neměly přímo nic společného. „Ovšem vyvolat strach a nabourat jistoty to dokáže – a o to Rusům jde,“ dodala analytička.