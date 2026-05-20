Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že jeho jednotky nacvičovaly uvedení sil do „nejvyšších stupňů bojové pohotovosti pro použití jaderných zbraní“.
Třídenní cvičení, které začalo v úterý a odehrává se na území Ruska a Běloruska, přichází v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO a toho, co Moskva označuje za existenční boj se Západem kvůli Ukrajině.
Video z výcviku ukázalo ruské jaderné síly, jak se přesouvají v koloně hustě zalesněnou oblastí, maskují svá vozidla a zvedají odpalovací tubus do palebné pozice.
Ministerstvo obrany také uvedlo, že manévry, do nichž je zapojeno 64 000 vojáků, přes 200 raketových odpalovacích zařízení, 140 letadel, 73 hladinových lodí a 13 ponorek, budou zahrnovat i nácvik odpalovacích procedur ruských taktických jaderných zbraní umístěných v Bělorusku.
Systém Iskander-M má dolet až 500 kilometrů a může nést jak jaderné, tak konvenční hlavice.