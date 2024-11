Neutralizace, nikoli neutralita. Rusko chtělo úplně bezbrannou Ukrajinu

Rusko a Ukrajina začaly hovořit o příměří obratem poté, co Moskva 28. února 2022 odstartovala invazi do sousední země. Rusové návrh smlouvy předali ukrajinské delegaci na třetím kole rozhovorů v Bělorusku 7. března 2022 – jedenáct dní po rozpoutání bojů.

Nové podrobnosti, které získala investigativní skupina Systema Rádia Svobodná Evropa ukazují, že Moskva byla přesvědčená, že Ukrajina nedokáže jejím silám dlouho vzdorovat.

V návrhu Kyjev vyzvala, aby pětkrát zmenšil svou armádu – na méně než 50 tisíc vojáků. Rovněž požadovala formální uznání Doněcké a Luhanské oblasti a poloostrova Krym za ruské území. Kreml se domáhal i zrušení všech ukrajinských a západních sankcí zavedených po anexi Krymu v roce 2014.

Ruský návrh by také napadené zemi zakázal vyvíjet nebo rozmísťovat rakety s doletem nad 250 kilometrů a dal Moskvě pravomoc znemožnit jí, aby si v budoucnu pořídila další druhy zbraní. Výčet požadavků zahrnoval ukrajinskou neutralitu, tedy že se nikdy nestane členem NATO.

Systema dokument s názvem „Smlouva o řešení situace na Ukrajině a neutralitě Ukrajiny“ získala od anonymního ukrajinského zdroje obeznámeného s jednáním a potvrdila jeho pravost u ruského zdroje blízkého mírovým rozhovorům.

„Putin usiloval o něco radikálnějšího – ne o neutralitu, ale o neutralizaci Ukrajiny jako nezávislého státu. Podmínky Ruska by Ukrajinu neutralizovaly do té míry, že by se stala bezbrannou“ uvedl analytik Eric Ciaramella z Carnegieho nadace.

„Dokument byl strukturován tak, jako by Ukrajina byla agresorem poraženým na bitevním poli, což samozřejmě neodpovídá realitě,“ dodal.

Podle Systemy ruská mírová smlouva z roku 2022 vrhá světlo na cíle prezidenta Vladimira Putina, které stojí za invazí. Kreml označil jednání z počátku roku 2022 za překonaná, ale odmítl uvést své tehdejší požadavky.

Z mírových rozhovorů sešlo v dubnu 2022 poté, co se požadavky Kremlu ukázaly pro Ukrajinu jako zcela nepřijatelné. Ukrajina se pak ve svém vzdoru utvrdila po odhalení zvěrstev spáchaných ruskými silami v Buči.