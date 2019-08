Ruský důchodce vtipkoval, že když se nevrátí z lesa, snědl ho medvěd. Následně jej našli v žaludku šelmy

„Chystám se na houby. Pokud ti nezavolám do deseti hodin, znamená to, že mě snědl medvěd,“ sdělil ironicky důchodce Alexander Korneyev do telefonu své ženě. Krátce poté, co ukončil hovor, jej rozsápal na východě Ruska kousek od vesnice Suluk medvěd, informoval britský server Mirror.

Důchodce, který dříve pracoval jako stavební dělník, se pokusil s hnědou šelmou ještě bojovat. Avšak s malým kapesním nožíkem toho proti velkému medvědovi příliš nezmohl. Jeho zmrzačené ostatky na polní cestě našli místní obyvatelé, následně se rozhodli medvěda pronásledovat.



Místní šelmu skutečně dopadli a zastřelili. Když jí naštvaní lovci rozpárali břicho, našli v jejím žaludku ostatky Korneyeva. „Všude byla krev. Jeho kapesní nůž byl zlomený, zůstala z něj jen polovina. Korneyev se pokoušel bojovat,“ uvedl jeden z přítomných lovců Sergey Ryabov.



Ve vesnici Suluk, která je od Moskvy vzdálená přes osm tisíc kilometrů, místní nikdy předtím nezaznamenali podobný útok. Nicméně počet toulavých medvědů se v této oblasti v posledních týdnech zvýšil. Je to způsobeno mimo jiné i nekončícími rozsáhlými požáry a nedostatkem potravy pro medvědy.



O masivních požárech a následné migraci zvěře po celé zemi píší ve velké míře místní zpravodajské portály. „Medvědi a lišky prchají z tajgy, malá zvířata se dusí kouřem a umírají. Proto predátoři hledají jídlo ve vesnicích po celé Sibiři,“ píše v twitterovém příspěvku The Siberian Times.



Massive wildlife tragedy as bears and foxes flee taiga, while smaller animals suffocate in smoke. Predators seek food in villages all around Siberia as climate expert warns of worse fires each year due to soaring rise in temperatures, 10C above average. https://t.co/xGVmCYcVI9 pic.twitter.com/KhtRIRsOID