Rusové zaútočili balistickými střelami na Kyjev. Několik lidí zemřelo

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko nejprve informoval o dvou mrtvých a 12 zraněných po úderech balistických střel. Následně kyjevská městská vojenská správa oznámila, že počet mrtvých stoupl na pět a zraněných na 23. Jeden člověk zahynul také v brovarském okrese nedaleko Kyjeva.
Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na více než 12 místech v Darnycké, Svjatošynské a Solomjanské čtvrti. Poškozeny byly obytné domy, zdravotnické zařízení a škola. Na rozsáhlém území také hořely skladové prostory.
V Solomjanské čtvrti byla poškozena horní část devítipodlažního obytného domu, v němž následně vypukl požár, napsal Kličko na telegramu. Na jiném místě v obytném domě zůstali rovněž uvězněni lidé. Záchranáři zasahovali také u poškozené budovy školy, kde byli lidé uvnitř krytu. V této čtvrti utrpěla škody také dětská nemocnice a další zdravotnická zařízení. Na jejím pozemku po útoku začala hořet auta.
Požáry hlásily úřady také v dalších částech Kyjeva. Ve Svjatošynské čtvrti vypukly požáry ve skladech a v Darnycké čtvrti v nebytových prostorech. Části Svjatošynské a Solomjanské čtvrti po útoku zůstaly bez elektřiny.
Moskva se k útoku zatím nevyjádřila. Ruské úřady mezitím informovaly o útoku ukrajinských dronů na Moskvu. Starosta Sergej Sobjanin uvedl, že ruská protivzdušná obrana sestřelila osm bezpilotních letounů mířících na hlavní město. Kvůli útoku byla podle ruské letecké agentury Rosaviacija zavedena omezení na moskevských letištích Vnukovo a Domodědovo. Ruské úřady v souvislosti s tímto útokem nehlásily oběti ani škody.
Ukrajina se bezmála čtyři a půl roku brání rozsáhlé ruské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16 000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
Rusko v posledních týdnech zesílilo vzdušné útoky na Kyjev a další ukrajinská města a používá při nich výrazně více balistických střel než v minulosti. Ukrajina kvůli nedostatku munice do systémů protivzdušné obrany Patriot, účinným proti balistickým střelám, v poslední době tyto útoky jen obtížně odráží.