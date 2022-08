Z ruského Obamy válečným štváčem. Exprezident Medveděv prodělal v posledních letech zvláštní proměnu

„Vydáme se na další tažení za obnovení hranic naší vlasti, které, jak víme, nikde nekončí.“ Minulý týden se na stránce v sociální síti VK někdejšího prezidenta a dnes místopředsedy ruské Bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva objevil výhružný příspěvek, v němž autor hovořil o obnovení ruských hranic a vyjadřoval se k sousedním zemím.

Post krátce nato zmizel. Medveděvův poradce později pro ruská média uvedl, že účet exprezidenta byl napaden hackery.

Mohla by to být pravda, pokud by někdejší Putinův dočasný zástupce na kremelském trůnu poslední dobou nepůsobil jako nesmiřitelný jestřáb. Například koncem července na sociálních sítích zveřejnil mapu budoucí Ukrajiny. Její větší část je pod ruskou okupací. Předtím nazval amerického prezidenta Joea Bidena „zvláštním dědou s demencí“.