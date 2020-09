Ruský opoziční vůdce Navalnyj byl ‚nade vší pochybnost‘ otráven novičokem, oznámilo Německo

K otravě ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného byla nade vší pochybnost použita nervově paralytická látka ze skupiny novičok. V prohlášení, které zveřejnil mluvčí kancléřky Angely Merkelové, to oznámila německá vláda. Berlín chce v případu postupovat společně s Evropskou unií i Severoatlantickou aliancí a od Moskvy požaduje neodkladné vysvětlení. Navalnyj se léčí na berlínské klinice Charité, kam byl minulý měsíc v bezvědomí dopraven s příznaky otravy z Ruska.

„Na popud berlínské kliniky Charité provedla toxikologický rozbor vzorků od Alexeje Navalného zvláštní laboratoř německé armády. Zde byla nade vší pochybnost zjištěna nervově paralytická látka ze skupiny novičok,“ sdělila německá vláda.

Berlín považuje za děsivé, že se Navalnyj stal v Rusku obětí chemického útoku. „Spolková vláda útok co nejostřeji odsuzuje. Od ruské vlády je požadováno neodkladné vysvětlení této události,“ sdělila německá vláda.

Kabinet rovněž oznámil, že německé ministerstvo zahraničí o výsledku laboratorních testů vyrozumí ruského velvyslance a že věc i další postup projedná s partnery v Evropské unii a NATO. Poradit se chce o „odpovídající společné reakci“. Německá vláda se hodlá obrátit také na Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

O případu otravy v poledne jednala Merkelová s ministrem zahraničí Heikem Maasem, ministrem vnitra Horstem Seehoferem, ministryní spravedlnosti Christine Lambrechtovou a ministryní obrany Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Přítomen byl i šéf kancléřského úřadu Helge Braun.

Navalnyj byl minulý čtvrtek hospitalizován s příznaky otravy v sibiřském Omsku poté, co se mu udělalo nevolno na palubě letounu letícího z Tomska do Moskvy. V sobotu byl převezen na léčení do Berlína. Ruští lékaři možnost otravy vyloučili.



Německý ministr zahraničí Heiko Maas po pátečním zasedání šéfů diplomacií zemí Evropské unie uvedl, že Rusko ponese diplomatické důsledky, pokud se prokáže, že Navalného případ byl státem zorganizovaným pokusem o vraždu známého kritika Kremlu.