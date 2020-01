Putin zavítal poprvé od začátku syrské války do Damašku. S Asadem navštívili pravoslavný chrám i mešitu

Damašek Ruský prezident Vladimir Putin v úterý dorazil do Damašku na jednání se syrským prezidentem Bašárem Asadem. Zavítal na historická místa a ocenil změny, jakých se v Sýrii podařilo dosáhnout. Putinova návštěva se koná v době zvýšeného napětí v regionu, do kterého patří také Sýrie. Napětí souvisí s nedávným americkým útokem na íránského generála v Bagdádu. Spojeným státům, které mají své vojáky i v Sýrii, hrozí Írán odvetou.

Syrská agentura SANA oznámila, že Putin se s Asadem sešel na ruském velitelství v Damašku. Na záběrech bylo vidět několik ruských vojáků a také ministra obrany Sergeje Šojgua.



Ruský prezident při setkání s Asadem konstatoval, že „lze s jistotou říci, že se podařilo urazit dlouhou cestu k obnově syrského státu a jeho územní celistvosti“, zatímco Asad poděkoval za ruskou pomoc při obnově míru v Sýrii. Oba státníci hovořili mimo jiné o plánech pro syrskou provincii Idlib, kde stále pokračují boje.

Putin pozdravil ruské vojáky a předal jim vánoční přání. V Asadově doprovodu zavítal do damašského Starého města, do Umajjovské mešity, která pochází z 8. století, i do pravoslavného chrámu.

Naposledy byl Putin na území Sýrie v roce 2017

Podle tiskových agentur je Putin v Damašku od začátku syrské války poprvé, na syrském území byl ale už jednou, a to v roce 2017, kdy navštívil leteckou základnu Hmímím v syrské provincii Latákíja.

Rusko svou podporou pomohlo syrskému režimu porazit povstalecké skupiny, jež se pokoušely Asada svrhnout. Nyní se boje soustřeďují v severozápadní provincii Idlib, kam se mnohé z těchto skupin včetně organizací islámských radikálů uchýlily.

Putin se do Sýrie vydal v době nového napětí vyvolaného nedávným americkým útokem na íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu. Generálova smrt vyvolala volání po odvetě proti USA v celém regionu. V Sýrii mají USA zhruba 600 vojáků, takže i tato země by se mohla stát terčem případného odvetného útoku, píše AP.

Podle ní se sice syrské ani ruské zdroje o útoku na Solejmáního v souvislosti s Putinovou návštěvou nezmiňují, ale načasování cesty s ním podle AP souvisí. Solejmání řídil íránské vojenské akce na podporu Asada a pomohl mu získat zpět kontrolu nad klíčovými městy. V Sýrii působí několik tisíc bojovníků, jež Írán podporuje.

Írán je stejně jako Rusko Asadovým spojencem a jak uvádí agentura Reuters, obě země syrskému prezidentovi pomáhaly v boji proti opozici, i když mezi nimi navzájem někdy panovalo napětí.

Ve středu se má Putin v Turecku zúčastnit spolu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem ceremoniálu spuštění plynovodu TurkStream.