Ruský režim chce vidět Alexeje Navalného za mřížemi. A na hodně dlouho

Ruský opozičník Alexej Navalnyj, kterého se loni pokusili otrávit agenti Kremlu, je na ruské poměry moderním politikem, a tak se mu podařilo získat část tamní mládeže, říká v rozhovoru Markéta Žídková, politoložka z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Není to ale prozápadní liberální politik, protože bere ohled na své budoucí ruské voliče. Teď je jeho cílem, aby se na něho nezapomnělo. Ve vězení totiž skončí na hodně dlouho. Tím, že přežil atentát, osobně naštval ruského prezidenta Vladimira Putina.

LIDOVÉ NOVINY: Ruský opozičník Alexej Navalnyj byl v Rusku znovu odsouzen, tentokrát k pokutě a dvěma letům vězení. Chystá se s ním další proces. Proč?

ŽÍDKOVÁ: Procesů s Navalným běží několik a další můžeme čekat. Poslední soudní přelíčení byla tragikomická fraška a není žádným tajemstvím, že ruský režim prezidenta Vladimira Putina chce vidět Navalného za mřížemi. A to na hodně dlouho. Na druhou stranu se režim obává, aby tím z Navalného neudělal mučedníka, a nepřitáhl k němu ještě větší pozornost, což už se určitým způsobem děje.

Před šesti lety byl zlikvidován, zastřelen, tehdejší nejvýraznější kritik Kremlu a velmi charismatická osobnost Boris Němcov. Po nějakém čase si dovolil vyrůst další – Navalnyj. Kontroverznější, Němcovovi názorově vzdálenější, možná dokonce nebezpečnější, proto bylo třeba zakročit.

LIDOVÉ NOVINY: V čem je Navalnyj kontroverznější než Němcov?

ŽÍDKOVÁ: Navalnyj není kontroverznější pro občany Ruska, ale pro nás na Západě, kteří očekáváme od ruského opozičního politika prozápadní, demokratické a proliberální smýšlení a prosazovanou politiku. Tedy něco, co celoživotně zastával Němcov.

Navalnyj také požaduje svobodné volby a uvolnění režimu, nemluví ale o Západu a jeho liberální demokracii jako o vzoru pro Rusko. A nechce být považován za prozápadní figuru. Přemýšlí, kdo jsou jeho potenciální voliči, a podle toho se chová. Na liberální politiku totiž v Rusku skoro nikdo neslyší.

LIDOVÉ NOVINY: Proto vyrostl Navalnyj jako výrazný opoziční činitel? Proto si hraje třeba s podporou nacionalistických sil?

ŽÍDKOVÁ: Není to hra. Navalnyj je politik, nikoli jen aktivista. Kandidoval na starostu Moskvy a chtěl kandidovat na ruského prezidenta, což mu režim nedovolil. Od té doby se mimochodem táhnou některé současné procesy, protože obvinění a odsouzení Navalného mu mělo znemožnit – a také znemožnilo – kandidaturu v prezidentských volbách.Momentálně je ale v situaci, kdy nemůže shánět voliče a vykládat svůj program, podle kterého bychom viděli, na koho cílí.

Navalného současným cílem je, aby získal pozornost a podporu, aby se o jeho případu mluvilo, aby se udržel naživu, a byl nakonec propuštěn z vězení. I proto toho o jeho skutečném programu víme velmi málo. Než se dostane z vězení, bude to zřejmě trvat mnoho let. Z toho, co víme o Navalném, bude jeho program asi konkrétní a moderní, jako tomu bylo, když kandidoval na starostu Moskvy, byť v roce 2013 nešlo o program, ale o kandidaturu.

Navalnyj nepoužívá fráze o budování a chyběla mu nabubřelost, jíž se vyznačuje současný prorežimní starosta Moskvy Sergej Sobjanin, podle kterého mají být lidé vděční, že jim dal „novou dlažbu“ na moskevské bulváry. Navalnyj nemá takové „komunistické myšlení“ a vyjadřování.

LIDOVÉ NOVINY: Proč se Navalnyj vracel z Německa, kde se zotavoval z atentátu, do Ruska? Věděl přece, že bude zatčen, a navíc ví, že se ho pokusila otrávit ruská tajná služba. Dokonce se mu k pokusu o jeho otravu přiznal jeden z tajných vládních agentů.

ŽÍDKOVÁ: Navalnyj vždycky říkal, že je Rus žijící a pracující v Rusku. Studoval v zahraničí, mluví dobře anglicky, neměl by problém žít v zahraničí. Ale vždycky říkal, že mu jde o Rusko. A asi skutečně věří, že může z Ruska udělat svobodnější zemi, že může dát lidem v Rusku nějakou perspektivu, když nebude tamní režim natolik represivní a uzavřený. A na tom pracuje. Vrátil se a věděl, že ho zavřou.

Navíc vydráždil režim zveřejněným rozhovorem s agentem, který ho měl otrávit, a třešničkou na dortu byl film o Putinově paláci za miliardu dolarů zveřejněný v den jeho návratu do Ruska. Osobně tím naštval Putina: nejenom tím filmem, ale především tím, že atentát přežil. Navalnyj patrně sází na to, že jednoho dne z vězení vyjde, stane se politikem a něco prosadí. Říká se, že jeho návrat je za hranou racionality, protože se ho vláda pokusila už několikrát otrávit.

Kdyby zůstal v zahraničí, v emigraci, neměl by šanci, protože k emigrantům nemají Rusové dobrý vztah. Kdo jednou odešel, do ruské politiky se vrací velmi těžko. Navalnyj má asi ambice být jednou prezidentem Ruska.

LIDOVÉ NOVINY: Putinův režim se ale zřejmě bude snažit, aby se na Navalného zapomnělo.

ŽÍDKOVÁ: To nebude snadné, paradoxně i kvůli soudním procesům. Navalnyj vždy může přednést u soudu závěrečnou řeč, která pak koluje na internetu, a jeho projevy u soudu v Rusku u části lidí rezonují. Stejně jsou vidět mezinárodní sankce proti Rusku kvůli jeho uvěznění. Navíc Navalného Fond boje proti korupci bude dál pracovat. Má strategii, co dělat, když je Navalnyj ve vězení, ví se, kdo částečně převezme Navalného roli.

Je tam například známá mladá právnička Ljubov Sobolová nebo Leonid Volkov, kteří fond teď řídí za Navalného. Jeho spolupracovníci budou nadále pořádat demonstrace a asi i zveřejňovat další videa o korupci vládních politiků a důležitých funkcionářů, byť těžko už natolik výbušná, jako bylo video o Putinově paláci za miliardu dolarů.

LIDOVÉ NOVINY: Navalnyj, který je výrazně mladší než Putin, se tedy dostane z vězení, až když už bude Putin v prezidentském důchodu?

ŽÍDKOVÁ: Putinovi jde o to udržet Navalného ve vězení. Na dlouho, protože Putin se do penze nechystá, a ani do ní jít nemůže. V současnosti je totiž politický systém v Rusku nastaven tak, že by se patrně zhroutil, kdyby šel prezident Putin do politického důchodu. Na Putinově systému závisí politicky i ekonomicky spousta lidí, proto ho budou držet u moci co nejdéle. Mimochodem, jak jste se zmínil, že je Navalnyj mladší než Putin, je to také jedna z věcí, která Putina patrně znepokojuje.

Ať půjde Putin, na kolik plastických operací chce, bude to stále vidět. Ruská veřejnost vidí, že Navalnyj je energičtější než Putin a že je v mnoha směrech moderní, což se o Putinovi říct nedá. Navalnyj je bližší mladé generaci Rusů, která nezažila u moci nikoho jiného než Putina. Také proto je dnes na demonstracích na podporu Navalného více mladých lidí než těch starších.

Mladí lidé se nebojí, chtějí změnu. Starší se bojí do něčeho „se zamíchat“, proto organizátory demonstrací kritizují často slovy „oni tahají ven naše děti“, o které mají strach. Současnou relativní stabilitu navíc chtějí udržet i staří, kteří nejsou natolik staří, jako jsou čtyřicátníci.

LIDOVÉ NOVINY: Jak získal Navalnyj podporu mládeže?

ŽÍDKOVÁ: Mimo jiné tím, že používá internet, video, nová média, něco, co v Rusku u politiků režimu není obvyklé. Našel možnosti, jak oslovit mládež, ačkoli věkově k ní sám už nepatří. Oslovil dokonce mládež, která se vždy o politiku nezajímala. V Rusku je to ale pořád menšina lidí. Uvádí se, že Navalnyj by měl v případě kandidatury na politický post, pokud by nyní mohl kandidovat, získat podporu až asi 20 procent voličů, což není mnoho.

Navíc musím podtrhnout, že „pokud by mohl kandidovat“. Mluvíme totiž o Rusku, o nesvobodném a nedemokratickém státě, kde se každému, kdo se proti režimu postaví, může kdykoli stát cokoli. Tento režim navíc od minulého roku stále přitvrzuje a Navalnyj je v této chvíli jeho obětí.

LIDOVÉ NOVINY: Navalnyj jede ne na politické, ale na protikorupční vlně. Naposledy jeho organizace zveřejnila již zmíněný film o Putinově paláci, který budují v Gelendžiku na pobřeží Černého moře. Přitom, i když je film dobře udělaný, o stavbě této vily se ví už hodně dlouho. Jak je to v Rusku vnímané?

ŽÍDKOVÁ: Film je skutečně velmi pěkně udělaný, v tom je velká část jeho úspěchu. Je dvouhodinový, a člověk jen kouká, jak rychle mu ty dvě hodiny při jeho sledování utekly. Ano, o stavbě Putinovy rezidence se vědělo, ale v Rusku toho v médiích zase tolik nebylo. V Rusku navíc sice všichni vědí, že je tam korupce a že se krade na nejvyšších místech, ale do značné míry se to toleruje.

Jenže když pak vidíte ve filmu zlatý záchod či dnes proslavenou aquadiskotéku (něco jako zpívající fontána – pozn. red.), některé lidi to nakoplo a řekli si, že není možné, aby sice nejvyšší, ale ne až tak dobře placený státní úředník měl najednou obrovský palác s pozemkem převyšujícím 35krát rozlohu Monaka. Navalného největším úspěchem bylo, že na tento film musel veřejně reagovat i prezident Vladimir Putin, který dokonce veřejně vyslovil jméno Alexej Navalnyj.

Přitom do té doby ani on, ani jeho úředníci opozičníkovo jméno nevyslovovali veřejně, aby mu nedělali reklamu. Pak navíc Putin začal přemlouvat své přátele oligarchy, aby prohlásili, že palác je jejich. Působí to velmi trapně a Rusové, včetně těch, kteří by nikdy nešli protestovat do ulic, si z toho dělají legraci. Obraz Putina na veřejnosti upadá.

LIDOVÉ NOVINY: Snaha režimu odstranit Navalného je tedy daná nikoli tím, že jej ohrožuje, ale že podrývá jeho autoritu a ztrapňuje prezidenta Putina?

ŽÍDKOVÁ: To jde ruku v ruce. Ano, podryl autoritu prezidenta a dalších lidí, o jejichž pochybně získaném majetku zveřejnil zprávy. Tito lidé ho teď nenávidí, navíc se zhroucení Putinova režimu bojí, protože by o tento majetek přišli. Zároveň je třeba při této příležitosti říct, že období, které by následovalo po pádu současného režimu, by nebylo jednoduché. Přišlo by znovu něco jako divoká devadesátá léta 20. století, která byla v Rusku velmi těžká ekonomicky i sociálně.

Spousta Rusů se toho pochopitelně obává a ruská vládní propaganda toho využívá. Konce svých kariér a přítoku financí se bojí i ti funkcionáři režimu, kteří si navíc myslí, že žijí ve svobodné zemi. Když nedávno šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin prohlásil, že žije v nejsvobodnější zemi na světě, myslel to upřímně. A věří tomu i další. Zřejmě i Vladimir Putin.

LIDOVÉ NOVINY: Takže Putinův režim je i díky těmto obavám stabilní, byť se v něm objevují trhliny?

ŽÍDKOVÁ: Ano, je to tak. Jsou tu trhliny, protože současná vlna protestů je největší od roku 2012, kdy šlo spoustu lidí na několik let do vězení. Napomohl tomu i Putin – když loni přišel s ústavními změnami, pro část společnosti to byl šok. Změna ústavy umožňuje Putinovi zůstat na postu prezidenta i po roce 2024, což předtím nešlo.

Hodně lidí čekalo, že Putin udělá něco jiného – že spíš jmenuje svého nástupce nebo že má nějaký plán, jak režim přizpůsobí situaci i po svém odchodu z nejvyšší funkce. Zkrátka že to bude jinak, že vše bude i formálně při starém. Jenomže přišlo zjištění, že žádný plán není, a to lidi příliš neuklidnilo, naopak. Putin všem včetně netrpělivých byznysmenů naznačil, že žádnou strategii nemá, ale zároveň stárne, a nikdo neví, co bude dál.