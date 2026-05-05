Rusko potrestalo za vlastizradu další vědce spojené s hypersonickými zbraněmi

  12:56
Soud v ruském městě Novosibirsk odsoudil za vlastizradu další dva vědce spjaté s výzkumem vysokých rychlostí, který je základem vývoje hypersonických raket. Valerij Zvegincev a Vladislav Galkin si mají za mřížemi odpykat každý 12,5 roku, informovala ruská média. Vědce soudili od roku 2024, soud se konal s vyloučením veřejnosti a médií.
Přední ruský vědec vyvíjející hypersonické rakety Valerij Zvegincev (16. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Než rozsudek vstoupí v platnost, setrvají oba odsouzení v domácím vězení, napsal list Kommersant s tím, že obhajoba se k verdiktu odmítla vyjádřit.

Proces se 82letým Zvegincevem a 71letým Galkinem byl nejnovějším v sérii případů badatelů velmi vysokých rychlostí, které úřady obvinily ze zrady. Prezident Vladimir Putin se chlubil, že Rusko je světovou jedničkou ve výrobě hypersonických raket, které nasadilo ve válce proti Ukrajině. Tyto zbraně jsou schopny letět až desetinásobnou rychlostí zvuku a proniknout systémy protivzdušné obrany, poznamenala agentura Reuters.

Zvegincev, působící v sibiřské odbočce Ruské akademie věd, byl zakladatelem laboratoře věnující se výzkumu aerodynamiky vysokých rychlostí, docent Galkin byl jeho spolupracovníkem.

Zveginceva zadrželi v dubnu 2023, na konci téhož roku zatkli i Galkina. Není známo, z čeho je konkrétně obvinili, poznamenal server Meduza. Podle Kommersantu se předpokládá, že důvodem k obvinění z vlastizrady mohl být jejich článek o dynamice plynů v zahraničním časopisu.

Dva ze Zvegincevových kolegů, Anatolije Maslova a Alexandra Šipluja, odsoudily v roce 2024 soudy v Petrohradu a v Moskvě ke 14 a 15 letům vězení. Ani tehdy nebyly podrobnosti o obvinění z vlastizrady známy. V médiích se objevilo, že obvinění se zakládají na podezření, že Šipljuk vyzradila státní tajemství Pekingu během vědecké konference v Číně. Šipljuk podle těchto zdrojů tehdy trval na své nevinně a tvrdil, že předmětné informace nepodléhaly utajení a byly veřejně dostupné.

Od roku 2018 ruské úřady pro podezření s vlastizrady zadržely nejméně 12 odborníků na hypersoniku, tedy na rychlosti přesahující pětinásobek rychlosti zvuku. Několik z nich od té doby podle ruského vydání Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda zemřelo.

