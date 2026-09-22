Soud mu vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů (kolem 15 tisíc korun). Vyjádření českých úřadů zjišťujeme.
Interfax uvádí, že muž se v neděli 20. září odpoledne přiblížil k Leninovu mauzoleu na Rudém náměstí a v ruce držel plakát s nápisem v angličtině, „jehož cílem bylo zdiskreditovat ruské ozbrojené síly“.
„Protože cizinec pořádal demonstraci na pozemku sousedícím s ruskou prezidentskou rezidencí, kde jsou veřejné akce zakázány, byl zadržen policisty. Odmítl jejich zákonné požadavky a kladl odpor,“ uvedl soud.