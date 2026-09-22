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Ruský soud poslal do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí

Autor: ,
  16:56
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Rudé náměstí v Moskvě je uzavřené a pod dohledem policistů. (24. června 2023) | foto: Reuters

Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Uvádí to agentury Interfax a TASS, podle nichž muž držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu.

Soud mu vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů (kolem 15 tisíc korun). Vyjádření českých úřadů zjišťujeme.

Interfax uvádí, že muž se v neděli 20. září odpoledne přiblížil k Leninovu mauzoleu na Rudém náměstí a v ruce držel plakát s nápisem v angličtině, „jehož cílem bylo zdiskreditovat ruské ozbrojené síly“.

„Protože cizinec pořádal demonstraci na pozemku sousedícím s ruskou prezidentskou rezidencí, kde jsou veřejné akce zakázány, byl zadržen policisty. Odmítl jejich zákonné požadavky a kladl odpor,“ uvedl soud.

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