Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až deset let vězení, uvedla dnes ruská státní agentura TASS.
Soud jednal za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením médií a veřejnosti. Kennedyho obhájci se odvolali proti rozhodnutí prvoinstančního soudu, který vyhověl žádosti vyšetřovatelů o zatykač na Američana obviněného z trestného činu žoldnéřství. Odvolací soud ovšem nyní rozhodnutí prvoinstančního soudu potvrdil, napsal TASS.
Conor Kennedy se v květnu 2022, jen pár měsíců po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, dobrovolně přihlásil do boje po boku ukrajinských vojáků. Tehdy devětadvacetiletý vystudovaný právník svůj záměr prozradil pouze své přítelkyni, aby v případě jeho smrti mohla objasnit, kde padl.
Svou identitu jinak prozradil pouze jednomu člověku v první linii na severovýchodním úseku fronty, protože nechtěl žádné zvláštní zacházení a protože si také uvědomoval, že by se jinak mohl z něj a jeho spolubojovníků stát pro Rusy cenný cíl. Vnuk Roberta Kennedyho, zavražděného v předvolební kampani v USA, strávil podle tisku na Ukrajině čtyři měsíce.