Vnuk Roberta Kennedyho bojoval na Ukrajině. Moskva na něho vydala zatykač

Autor: ,
  19:29aktualizováno  19:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Max Kennedy, Joseph Kennedy III., Conor Kennedy, Ted Kennedy junior a Douglas...

Max Kennedy, Joseph Kennedy III., Conor Kennedy, Ted Kennedy junior a Douglas Harriman Kennedy nesou rakev Saoirse Kennedyové Hillové (Centerville, 5. srpna 2019). | foto: AP

George Tames: Loneliest job (1961)
Fotograf George Tames přebírá v Bílém domě od prezidenta Dwighta Eisehowera...
George Tames: Pohřeb Franklina Delano Roosevelta ve Washingtonu D.C. (14. dubna...
George Tames: Portrét Dwighta Eisenhowera
36 fotografií
Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Bojoval podle něj na Ukrajině proti Rusku.

Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až deset let vězení, uvedla dnes ruská státní agentura TASS.

Soud jednal za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením médií a veřejnosti. Kennedyho obhájci se odvolali proti rozhodnutí prvoinstančního soudu, který vyhověl žádosti vyšetřovatelů o zatykač na Američana obviněného z trestného činu žoldnéřství. Odvolací soud ovšem nyní rozhodnutí prvoinstančního soudu potvrdil, napsal TASS.

Conor Kennedy se v květnu 2022, jen pár měsíců po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, dobrovolně přihlásil do boje po boku ukrajinských vojáků. Tehdy devětadvacetiletý vystudovaný právník svůj záměr prozradil pouze své přítelkyni, aby v případě jeho smrti mohla objasnit, kde padl.

Svou identitu jinak prozradil pouze jednomu člověku v první linii na severovýchodním úseku fronty, protože nechtěl žádné zvláštní zacházení a protože si také uvědomoval, že by se jinak mohl z něj a jeho spolubojovníků stát pro Rusy cenný cíl. Vnuk Roberta Kennedyho, zavražděného v předvolební kampani v USA, strávil podle tisku na Ukrajině čtyři měsíce.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.