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Rusové zasáhli továrnu i sklad v Kyjevské oblasti. Propukl požár, několik lidí zemřelo

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  8:24aktualizováno  8:24
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Ruský vzdušný úder v Kyjevské oblasti v noci na úterý zabil tři lidi a dalších šest osob zranil. Oznámily to ukrajinské úřady na síti Telegram. Rusko podle příspěvku zasáhlo výrobní závod a sklad, načež propukl požár, který se později podařilo uhasit.

Válka na Ukrajině

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Sklad se nacházel v jedné z obcí v Obuchivského rajonu. Odklízení trosek pokračuje. Na místě zasahovali psychologové ukrajinské státní služby pro mimořádné situace.

Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
Rusové v noci na úterý udeřili na výrobní závod a sklad v Kyjevské oblasti. (20. října 2026)
16 fotografií

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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