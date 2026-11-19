„Právě jsem telefonicky hovořil s naším týmem v Kyjevě a nesmírně se mi ulevilo, že neutrpěli fyzická zranění,“ napsal rakouský kancléř. Zprávu o zásahu ambasády označil za šokující. „Je to naprosto nepřijatelné: diplomatické mise jsou nedotknutelné a musí být vždy chráněny,“ dodal.
Šéfka rakouské diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová si nechala předvolat ruského velvyslance. Uvedla, že projektil dopadl přímo před ambasádu, jejíž budovu poškodil. Rakousko si v konfliktu, ve kterém Ukrajina čelí ruské invazi, zachovává neutralitu.
Ministryně rovněž uvedla, že kvůli útoku Rakousko posílí opatření na ochranu zaměstnanců. Meinlová-Reisingerová na X zveřejnila fotku, na které jsou patrné poškozené vozy zaparkované na ulici před ambasádou.
O zásahu velvyslanectví informoval i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který zveřejnil snímky rozbitých oken a dalších škod.
Sybiha ruské útoky na Kyjev označil jako teroristické a ostře kvůli tomu kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, který ve čtvrtek na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Šen-čenu jednal se svými protějšky z Číny Si Ťin-pchingem a USA Donaldem Trumpem. Trojice po schůzce, která se týkala kontroly jaderných zbraní a bezpečnosti, vydala společné prohlášení nazvané Mírová deklarace.
„Putin se v Šen-čenu stavěl do role globálního vůdce. Ve skutečnosti je to globální zločinec a terorista. A podle toho by s ním mělo být nakládáno,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie. Ve svém příspěvku vyjádřil solidaritu s Rakušany a vyzval k důrazné mezinárodní odpovědi na ruské útoky.
Rakousko, které není členem Severoatlantické aliance, je vojensky neutrální zemí. Ukrajině, která od února 2022 čelí ruské invazi, pomáhá alpská republika hospodářsky a humanitárně, přispívá mimo jiné na energetické projekty či na likvidaci nastražených min.