Kyjev čelí masivnímu ruskému útoku. Drony udeřily i jinde na Ukrajině

Kličko útok na Kyjev oznámil před 1:00 místního času (0:00 SEČ). Dalších nejméně 15 lidí bylo zraněno.
„Rusové útočí na obytné budovy,“ varoval podle portálu The Kyiv Independent šéf vojenské správy ukrajinské metropole Tymur Tkačenko. „Zasaženo bylo mnoho výškových budov po celém Kyjevě, téměř v každém okrese,“ dodal.
Brzy ráno úřady uvedly, že útok na hlavní město stále pokračuje a vyzvaly obyvatele, aby zůstali v krytech. Varovaly také před možnými výpadky elektřiny a vody.
Požáry byly hlášeny z výškových budov v Dniprovské, Podilské a Solomjanské čtvrti. V Darnycké čtvrti dopadly úlomky rakety či dronu do areálu školy a na dvůr obytného domu. Po nárazu padajících úlomků se tam vzňalo auto. Poničené či ohněm zachvácené budovy byly nahlášeny v osmi z deseti kyjevských čtvrtí. Záchranáři z budov evakuovali 40 lidí.
Ruské údery poškodily také vodovodní, teplárenské a energetické sítě. Podle Klička bylo při útoku zraněno 11 lidí, přičemž pět z nich bylo hospitalizováno, a to včetně těhotné ženy a muže ve velmi vážném stavu.
Naopak při pátečním ukrajinském dronovém útoku na ruský černomořský přístav Novorossijsk byly poškozeny tři obytné budovy a ropné skladiště. Podle agentury Reuters to uvedlo operační velitelství Krasnodarského kraje. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že celkem Rusové v noci sestřelili 216 ukrajinských dronů.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.