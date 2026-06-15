Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„V Charkově zahynulo při hašení požáru v důsledku opakovaného ruského úderu pět záchranářů. Nejméně pět dalších bylo zraněno. Upřímnou soustrast rodinám padlých neozbrojených hrdinů. Bohužel nadále ztrácíme ty, kteří zachraňují životy,“ napsal Klymenko na sociální síti. Upozornil, že rozsáhlý ruský útok pokračuje a způsobuje značné škody na civilní infrastruktuře. Vyzval obyvatele, aby zůstali na bezpečných místech, dokud nebude odvolán letecký poplach.
Tři lidé byli zabiti a tři další, včetně ročního dítěte, utrpěli zranění při náletu ukrajinských dronů na Tulu v Rusku, informoval Dmitrij Miljajev, gubernátor Tulské oblasti. Tula, který je známým střediskem zbrojního průmyslu, leží asi 200 kilometrů jižně od Moskvy.
V Kyjevě bylo zasaženo bylo několik čtvrtí. V severní části Kyjeva útok připravil přibližně 140 000 odběratelů o elektřinu.
Ve slavném pravoslavném klášteru Kyjevskopečerská lávra vypukl požár, hoří střecha Uspenského chrámu, uvedl dříve starosta Kličko, který na sociální síti průběžně informoval o stoupajícím počtu raněných, mezi kterými je těhotná žena a dítě.
Snímky požáru v Kyjevskopečerské lávře zveřejnil mluvčí kyjevského metropolity ukrajinské pravoslavné církve. Biskup Avraamij později na facebooku napsal, že v současné době se odstraňují následky útoku. V klášteru byla nejprve organizována evakuace starobylých ikon a dalších posvátných relikvií, které mají nejen církevní, ale i národní a univerzální hodnotu.
Ruská vojska zaútočila na ukrajinské hlavní město raketami a střelami, v centru města bylo slyšet téměř dvacet výbuchů, uvedl zpravodaj německé tiskové agentury DPA. Agentura AFP označila ruský útok na Kyjev za rozsáhlý, její zpravodaj viděl zásahy střel na obloze a dopady hořících trosek na město.
Druhé největší ukrajinské město, Charkov na východě země, se stalo terčem ruského útoku již v neděli večer, útok pak pokračoval během noci. Náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov ještě v neděli uvedl, že zranění utrpěla měsíční holčička a tři ženy ve věku 22, 28 a 34 let. Charkovský starosta Ihor Terechov informoval o pěti raněných. Po půlnoci Terechov oznámil další zásahy ve dvou charkovských čtvrtích.
Rusové zaútočili také na Dnipro, nejméně jeden člověk byl zraněn, oznámil náčelník Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Moskvou dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo na síti Telegram informoval, že ukrajinské drony v noci opět poškodily dva mosty spojující okupovaný region s Krymem a doprava byla přerušena. Poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014, se potýká s přerušením dodávek pohonných hmot po zesílení ukrajinských útoků.
Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky.
Ruská vojska při útoku na Kyjev na konci letošního ledna poškodila i dva objekty v pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
„Poprvé od druhé světové války byl v důsledku válečných akcí zasažen objekt Kyjevskopečerské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva: tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo v roce 1941, kdy byl na rozkaz Moskvy vyhozen do povětří Uspenský chrám, a teď na příkaz z Moskvy drony a rakety letí na Kyjev,“ řekl tehdy ředitel Maksym Ostapenko agentuře Interfax-Ukrajina.
V klášterním komplexu je podle něj poškozený vchod do jeskyní, od kterých pochází název kláštera a kde jsou pochovány relikvie svatých, a také chrám svaté Anny.