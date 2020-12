Ruský vědec spolupracující na covidové vakcíně záhadně zemřel. Prý vypadl z okna, na těle měl ale bodné rány

Petrohrad Ruský vědec, který spolupracoval se skotskými výzkumníky na vývoji vakcíny proti covidu-19, byl nalezen mrtev. Údajně vypadl z okna, na jeho těle se však našly bodné rány.

Alexandr Kaganskyj, ruský odborník na genetiku a molekulární biologii, šel podle informací Moscow Times v sobotu večer navštívit bývalého spolužáka, který slavil narozeniny. Několik hodin na to byl však za nejasných okolností nalezen mrtev. Bezvládné tělo ve spodním prádle s bodnými ranami objevili místní na rušné petrohradské ulici před šestnáctipatrovým domem. Vypadl z okna bytu ve čtrnáctém poschodí, uvádí ruští zpravodajové podle serveru New York Post.

Prvním podezřelým se stal vědcův kamarád, u kterého Kaganskyj trávil večer. Zadržený při výslechu policistům řekl, že se vědec pobodal sám. Ruští novináři identifikovali vyslýchaného jako Igora Ivanova, publicistu pracujícího v promoskevském deníku Nezavisimaya Gazeta. Ivanova policisté v pondělí propustili, prý jeho výpověď prověřovali detektorem lži.

Kaganskyj byl mezinárodně uznávaný vědec, ve Vladivstoku vedl cetrum medicíny na Dálněvýchodní federální univerzitě. Mimo to spolupracoval s americkým National Cancer Institute (NCI) a Edinburskou univerzitou. Ve Skotsku strávil třináct let, do Ruska se vrátil v roce 2017.

Ruský deník informuje, že se skotskými kolegy spolupracoval na vývoji vakcíny proti covidu-19. Skotší vědci vyvíjeli hned několik látek, na které z nich se Rus podílel, známo není. Ruští vyšetřovatelé zveřejnili pouze datum narození a oznámili, že pokračuje vyšetřování vraždy anonymní oběti.