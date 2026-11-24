Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Minulý týden v pátek se na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. V sobotu ministr zahraničí Radoslaw Sikorski uvedl, že vláda vyjádří krajní nespokojenost ruské straně.
Dnes ministerstvo zahraničí předalo ruskému velvyslanci ostře formulovanou diplomatickou nótu na protest proti narušení polského vzdušného prostoru, uvedl mluvčí Maciej Wewior. Nóta vyjadřuje polské odhodlání posilovat vlastní obranyschopnost a podporovat Ukrajinu čelící ruské agresi, dodal podle agentury PAP.
„Ruská federace nemá s tímto incidentem nic společného,“ řekl velvyslanec novinářům ještě před tím, než vstoupil do budovy ministerstva. „Nebyly ruské,“ odvětil na otázku, proč Rusko bombarduje polské území svými střelami Ch-101.
Později Michno přednesl krátké prohlášení a prohlásil, že polská strana „nepředstavila žádné přesvědčivé a ověřitelné důkazy, které by umožňovaly věrohodně zjistit původ dotyčných objektů“. Postěžoval si na povzbuzování „protiruských nálad“.
„Odkud se vzaly? To nejsou ruské střely,“ odpověděl Michno na upozornění reportéra, že existují důkazy, že střely byly vyrobeny v Rusku. „Neporušujeme polský vzdušný prostor,“ tvrdil diplomat. Bez odpovědi ponechal další otázku, kdy se Rusko omluví za státní terorismus. Nasedl do auta a odjel, dodala televize.
Polští vyšetřovatelé podle stanice nemají vůbec žádné pochybnosti, že střely, které dopadly v Polsku, byly ruské Ch-101. Jejich sériová čísla svědčila o tom, že byly vyrobeny ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku ve zbrojovce u Moskvy.
Polský vzdušný prostor narušil i v noci na dnešek ruský dron během útoku na západní Ukrajinu. Šlo zřejmě o průzkumný dron a Varšava podle náměstka ministra obrany Pawla Zalewského předpokládá, že šlo o záměrné narušení polského vzdušného prostoru.
„Rád bych připomněl, že i my máme svého velvyslance v Ruské federaci,“ odpověděl mluvčí Wewior podle agentury PAP na otázky novinářů ohledně případného vyhoštění ruského velvyslance. Zdůraznil, že polskou prioritou je bezpečnost, nikoli eskalace. „V této situaci je klíčové zachovat chladnou hlavu a nenechat se vtáhnout do narativu, který by poškodil náš stát,“ řekl mluvčí. Wewior rovněž poděkoval polským spojencům za jejich rychlá rozhodnutí, avšak bližší podrobnosti odmítl sdělit.