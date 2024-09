VIDEO: Ruský voják lapil dron, který ho pronásledoval. Bouchl mu v ruce

Video pořídili příslušníci 68. brigády horských myslivců, která se snaží zastavit ruský postup v nejkritičtějším úseku fronty u Pokrovsku. Na záběrech je vidět, jak se ruský voják běžící po silnici snaží uniknout bezpilotnímu letadélku, až ho nakonec chytí do rukou. Stroj po několika sekundách exploduje.

„Ukradni všechno, co vidíš, to je podstata Rusů. Zdálo by se, že už nás nemohou ničím překvapit, ale ne! Okupant z nějakého důvodu holýma rukama chytil ukrajinský dron a posmrtně dostal Darwinovu cenu,“ konstatuje populární ukrajinský vojenský publicista Jurij Butusov.