Rusové dali nového čínského konzula do karantény kvůli nákaze, mohl zůstat ve svém domě

Jekatěrinburg (Rusko) Ruské úřady nařídily novému čínskému konzulovi v uralském Jekatěrinburgu dvoutýdenní karanténu ještě dříve, než mohl absolvovat první pracovní schůzky. Uvedla to v pondělí agentura Interfax s odvoláním na ruské diplomaty. Kvůli obavám z šíření koronaviru ruské úřady preventivně umístily do karantény stovky čínských i ruských občanů, kteří nedávno přicestovali do Ruska z Číny.

Nový čínský konzul Cchuej Šao-čchun přijel do Jekatěrinburgu 6. února. Následující den úřady v tomto uralském městě umístily do karantény v jednom místním sanatoriu 58 čínských občanů. Na rozdíl od nich je konzul ve svém domově. Dalších 70 čínských občanů je v karanténě v ubytovně města Bogdanovič v okolí Jekatěrinburgu. „Všichni, kteří byli vyšetřeni, byli v pořádku,“ citovala agentura nejmenovaného zdravotníka.

Interfax haber ajansı Rusya'daki Yekaterinburg Başkonsolosluğu'na atanan ve göreve başlamak için ülkeye giriş yapan Başkonsolos Cui Shaochun'un karantinaya alındığını açıkladı. pic.twitter.com/dFUu1Cx9GD — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) February 10, 2020 Čínský konzulát v Jekatěrinburgu v pondělí neodpovídal na telefonáty, poznamenala agentura Reuters. Počet úmrtí způsobených novým typem koronaviru vzrostl na 908, oznámila v pondělí čínská Národní zdravotnická komise. Počet infikovaných v pevninské Číně už dosáhl 40 171 poté, co místní úřady v neděli evidovaly 3062 nových potvrzených případů. Nákaza se v menší míře dosud rozšířila do dalších téměř tří desítek zemí, úmrtí mimo pevninskou Čínu ale potvrdily zatím jen Filipíny a Hongkong. V Rusku byly zatím odhaleny dva případy nákazy, v obou případech šlo o čínské občany. Jeden se léčí v Čitě, druhý v Ťumeni.