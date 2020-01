Rusové napadli servery firmy Burisma. Pravděpodobně hledali ‚kompro‘ na Trumpova protikandidáta

WASHINGTON/PRAHA Ruští vojenští zpravodajci se v listopadu loňského roku nabourali do serverů ukrajinské ropné společnosti Burisma, jíž v minulosti předsedal syn amerického viceprezidenta Joea Bidena. Podle agentury, která tento útok odhalila, šlo o stejný postup, jaký Rusové uplatnili v roce 2016 ve snaze získat emaily Hillary Clintonové.

Zatímco prezident Donald Trump v listopadu loňského roku čelil vyšetřování kvůli snaze donutit Ukrajinu, aby vyšetřovala bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, nabourali se ruští vojenští hackeři do serverů ukrajinské ropné společnosti Burisma, která se nachází v centru celého skandálu.



Hackerský útok proti Burismě, jíž Hunter Biden v minulosti předsedal, začal na začátku listopadu. V současnosti není jasné, jaká data Rusové získali, ani co přesně hledali. Podle informací deníku The Washington Post ale nejspíš pátrali po kompromitujících materiálech na Huntera Bidena – tedy víceméně to, po čem toužil prezident Donald Trump, a co odstartovalo celý proces impeachmentu.

Americký deník The New York Times tvrdí, že Rusové použili prakticky stejnou taktiku, jako v případě útoku na centrálu Demokratické strany v roce 2016, kdy se ruské zpravodajství blýsklo ukradením emailů kandidátky na prezidentku Hillary Clintonovou. Bezpečnostní experti se i proto domnívají, že útok provedla stejná skupina ruských hackerů známá pod jménem Fancy Bear.

Bývalý šéf Bílého domu Barack Obama (vpravo) s viceprezidentem Joem Bidenem.

Se zprávou o napadení přišla jako první bezpečnostní společnost Area 1, která uvedla, že útok mohl hackerům zajistit přístup do emailové komunikace Huntera Bidena, který působil jako ředitel společnosti mezi lety 2014 a 2019.

„Opět kradli detaily z emailové komunikace. Opět jde o opakování ruských zásahů do amerických prezidentských voleb,“ uvedl pro The New York Times spoluzakladatel Area 1 Oren Falkowitz, který v minulosti pracoval pro americkou kontrarozvědku - Národní bezpečnostní agenturu.

Ruští hackeři podle Area 1 vytvořili několik falešných stránek, které vypadaly jako weby dceřiných firem společnosti. Odkazy na ně pak zasílali zaměstnancům firmy, z nichž někteří do falešných stránek vyplnili své přihlašovací údaje.

Bidena se bojí i Putin

Ve zprávě se neuvádí, jak konkrétně americká firma zjistila, že útok pochází od hackerů GRU. Spoluzakladatel společnosti Area 1 Blake Darche však tvrdí, že na základě nezveřejněných indicií, jež směřují k blíže neurčenému činiteli GRU, si je firma „na 100 procent“ jistá, že za útokem stojí ruská vojenská rozvědka.

Pro demokratického kandidáta Joea Bidena tento útok na ukrajinskou společnost prý znamená jediné: Rusové se bojí, že by se mohl stát prezidentem. „Donald Trump se chtěl spojit s Ukrajinou, aby získal neférově vítězství v prezidentských volbách, protože ví, že nemůže viceprezidenta porazit. A teď vidíme, že Joea Bidena vnímá jako hrozbu i Vladimir Putin,“ uvedl pro média mluvčí Bidenovy kampaně Andrew Bates.

Mezitím pokročil i celý proces impeachmentu. Šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v úterý oznámila, že poslanci posunou proces odvolání prezidenta Donalda Trumpa z funkce do další fáze – vyberou tzv. „manažery“, tedy členy sněmovny, kteří přednesou obvinění prezidenta v Senátu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump.

Šéf Bílého domu je obžalovaný ze zneužití pravomoci a obstrukcí Kongresu. Celý impeachment (proces obžaloby) začal kvůli telefonátu prezidenta Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Americká hlava státu žádala, aby se Ukrajinci podívali na aktivity společnosti Burisma a prošetřili případné korupční jednání Huntera Bidena, který této ropné firmě předsedal mezi lety 2014-2019.

Tím, že současný šéf Bílého domu požádal Ukrajince o vyšetřování Burismy, zneužil podle amerických kongresmanů pravomoci prezidenta k osobním ziskům. Ruská snaha získat informace o Hunteru Bidenovi tak naznačuje, že by se mohla opakovat situace z roku 2016, kdy se Moskva pokusila ovlivnit americké prezidentské volby. Americké tajné služby již dříve vydaly varování, že by se o něco takového mohlo Rusko pokoušet.