Do Ukrajiny proudí munice ve velkém. Rusové jsou ale bezradní, nejsou schopni tranzit překazit

Maďarsko prohlásilo, že nedovolí tranzit zbraní pro Ukrajinu přes své území, jelikož se nechce zapojovat do války s Ruskem. Dodávky ze Slovenska zase komplikují hory. Klíčovou zemí pro dodávky zbraní je tedy Polsko, které s Ukrajinou sdílí hranici dlouhou 535 kilometrů.

„Existují dvě cesty. Jedna je blízko běloruských hranic, pak je jedna mírně na jih,“ řekl neměcké DW Ed Arnold, výzkumný pracovník pro evropskou bezpečnost na Royal United Services Institute, londýnském think-tanku.

Až sedmnáct amerických letadel denně přistává na nejmenovaném letišti zřejmě v Polsku poblíž ukrajinských hranic. Jejich úkolem je jediné: dovézt zbraně a vojenské vybavení ze Spojených států amerických. Poloha letiště zůstává tajemstvím kvůli ochraně zásilek zbraní, avšak USA mají s Polskem silnou a dlouhodobou vojenskou spolupráci.

Další pohled je z letecké základny Amari v severním Estonsku, kde se v neděli ráno nakládaly palety pušek, munice a dalších zbraní na jedno z největších nákladních letadel na světě Antonov AN-124 ukrajinského letectva, popisuje The New York Times.

Takové scény připomínající berlínský letecký most – slavné zásobování Západního Berlína západními spojenci v letech 1948 a 1949, když se ho Sovětský svaz snažil zlomit. Nynější operace je však v mnoha ohledech komplexnější, Ukrajina má rozlohu více než 600 tisíc kilometrů a útok ruských sil je veden z několika směrů.

Ministr obrany Oleksij Reznikov v pondělí na Facebooku informoval, že v oblasti dodávek zbraní a střeliva bylo dosaženo významného pokroku. „Nebudu se vyjadřovat k dodávkám zbraní a střeliva – to je choulostivé téma. Ať je to překvapení pro nepřítele. Vězte, že je výrazný pokrok,“ ujistil ministr.

Jako hra na Toma a Jerryho

Americké zásobování připomíná hru na kočku a myš ze slavného kresleného seriálu Tom a Jerry. USA přistanou s nákladem zbraní na nejmenovaném letišti, odkud jsou odváženy na Ukrajinu. Jestli konvoj zajišťují Američané, nebo si pro zásilky jezdí Ukrajinci, zdroj CNN neuvedl.

Ruská armáda, která se snaží nad Ukrajinou převzít kontrolu, je proti těmto dodávkám bezmocná - přestože na radarech je vidět, jak nad Evropou létají americká letadla, převážně páteřní stroje letecké flotily C-17, Rusům se nepodařilo ani jednou zakročit. Nebo si možná netroufá zničit spojenecký náklad a vystupňovat konflikt.

A tak se myš Jerry, v tomto případě Ukrajinci, může radovat z nejmodernějších zbraní, kdy na mnoho z nich absolvovali školení již v prosinci a lednu.

„Na všechny z nás udělalo ohromný dojem, jak efektivně ukrajinské ozbrojené síly využívají vybavení, které jsme jim poskytli,“ řekla Laura Cooperová, nejvyšší představitelka Pentagonu pro ruskou politiku.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že zbraně Ukrajině poskytuje 19 zemí. „Naprostá většina“ z balíku americké bezpečnostní pomoci v hodnotě 350 milionů dolarů (asi 8,3 miliardy korun) již byla Ukrajině doručena, zbytek americká armáda doručí v řádech dní, maximálně týdnů.

Spojené státy připravují další opatření. Podle předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová Kongres hodlá tento týden schválit pomoc Ukrajině ve výši 10 bilionů dolarů.

Sněmovna navíc podle ní „zkoumá“ legislativu, která by zakázala dovoz ruské ropy. „Náš návrh zákona zakáže dovoz ruské ropy a energetických produktů do Spojených států, zruší normální obchodní vztahy s Ruskem a Běloruskem a učiní první krok k tomu, aby byl Rusku odepřen přístup do Světové obchodní organizace,“ dodala k možnému dalšímu postihu Ruska za invazi na Ukrajinu.