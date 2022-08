Rusové na Ukrajině vraždí podle seznamů. Místním nic nenabízejí, referenda mají jiný cíl, říká expert

Odborník na problematiku Ruska a postsovětského regionu Jan Šír .

Lidovky.cz: Můžete popsat, jak Rusové posilují svou moc v již dobytých oblastech na Ukrajině?

O územích, která Rusové zaberou, oficiálně tvrdí, že je neokupují a že to ani nemají v plánu. Jejich reálné kroky ale nasvědčují opaku. Dochází k vraždám a únosům dle předem sestavených seznamů. Odebrané děti jsou dávány na „převýchovu“ do Ruska, aby z nich nevyrostli jedinci, kteří by se mohli identifikovat s ukrajinským národním projektem. Mění se školní osnovy, mizí z nich zmínky o Ukrajině. Cílem je, aby výuka probíhala podle ruských standardů. Také je vytlačován ukrajinský jazyk. V úhrnu dochází k likvidaci ukrajinské národní identity. Dalším příkladem je ničení národní symboliky, pomníků, stahování knih ukrajinských autorů z knihoven či zákaz oběhu ukrajinské hřivny.

Přerušují se vazby těchto území na zbytek Ukrajiny, ať už jde o rozhlasové či televizní vysílání, internet. Telefonní linky jsou převáděny na ruská čísla. Rusové navrch dosazují okupační komandaturu, která spolupracuje s místními kolaboranty. Na okupovaných územích panuje tvrdá represe. Ti, co chtějí okupovaná území opustit, procházejí „filtračními tábory“.

Lidovky.cz: Jaká je další perspektiva?