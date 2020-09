Rusové vymírají, může za to i covid. Populace se za rok zmenší podle vládního dokumentu o rekordních 158 tisíc lidí

MOSKVA/PRAHA Milion nakažených, ale i rekordní demografický pokles, více chudoby a nezaměstnanosti – to jsou důsledky koronavirové nákazy v Rusku. Stále s rouškou. Starší Ruska prochází kolem vitrín v Moskvě.

V padesátých a šedesátých letech minulého století byl Sovětský svaz jedničkou v dobývání vesmíru, mnohé vesnice ale byly stále bez elektřiny a na polích dřeli lidé holýma rukama. Dnešní situace to v mnohém připomíná. Moskva sice ohlásila světové prvenství ve vývoji vakcíny proti koronaviru, denně ale přibývá na pět tisíc nakažených a ukazuje se, že koronavirová krize bude mít rozsáhlé důsledky pro společnost a ekonomiku.



Podle vládního materiálu, který získala agentura RBK, se letos čeká rekordní demografický úbytek, populace se zmenší o 158 tisíc lidí. Je to pětkrát víc než loni a nejvíce od období hluboké demografické deprese způsobené krizí devadesátých let, která ještě doznívala v novém tisíciletí. Tehdy OSN dokonce Rusko varovala, že pokud se situace nezlepší, může se jeho populace, čítající 145 milionů lidí, zmenšit až o třetinu. Záporný trend se ale v minulých zhruba patnácti letech podařilo zvrátit díky řadě opatření, z nichž asi největší účinek měl vzestup životní úrovně a štědré přídavky na děti. Plusovou bilanci vylepšovali do značné míry i migranti přicházející především ze zemí Střední Asie.

Nyní se v Rusku usadila za první půlrok letošního roku ve srovnání s rokem minulým migrantů zhruba třetina. Dalším faktorem je, že vymírají silné poválečné ročníky, které jsou ve věku lehce přes sedmdesát let. Podle statistik je však v Rusku úmrtnost na koronavirus poměrně nízká. Země má oficiálně 17 300 obětí a počíná si lépe než jihoamerické země či USA, Německo a Francie. Umírá se ale na jiné nemoci a u mužů zůstává průměrná délka dožití pouhých 65 let (u žen je to 76 let).

Spolu s demografickým úbytkem se mírně zvýšil i podíl lidí, kteří žijí za hranicí bídy – z 12 na 13,3 procenta – a skoro o polovinu vzrostla nezaměstnanost, nyní činí 6,3 procenta a bez práce jsou více než čtyři miliony obyvatel. To vše souvisí s osmiprocentním propadem ekonomiky v porovnání se stejným obdobím minulého roku.

V zemi ale zatím vládne optimismus a premiér Michail Mišustin věří, že se vše v blízké době zvrátí. Nový předpoklad je, že díky vyšším cenám ropy HDP klesne celoročně „jen“ o 3,9 procenta, příští rok ubude pouze 80 tisíc lidí a poté by měla populace zase začít přibývat.

Pomoci má vakcína

To vše ale půjde jen za předpokladu, že se pandemii covidu-19 podaří rychle zkrotit. Jenže to jde zatím ztuha. Opatření si určuje každý z regionů sám, a tak zatímco například v Moskvě zůstává stále povinné nošení roušek v obchodech a v dopravě, v Chabarovsku na Dálném východě zrušili všechna opatření úplně.

Naději dává vakcína, látku s názvem Sputnik V chtějí vědci rychle otestovat a koncem roku vyrábět až dva miliony dávek měsíčně, později pak šest milionů. Přednostně by měla vakcína jít na očkování vlastního obyvatelstva. To však látce příliš nevěří a podle agentury VCIOM se chce nechat očkovat méně než polovina.