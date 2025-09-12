Cvičení Západ 2025, které agentura Reuters označuje za demonstraci síly Ruska a jeho spojence Běloruska, začalo v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo cizí drony. Podle Varšavy šlo o ruské stroje.
Polsko od pátku uzavřelo svoji hranici s Běloruskem, Litva na ní zpřísnila ostrahu.
Moskva a Minsk manévry oznámily dlouho před incidentem kolem narušení polského vzdušného prostoru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že cvičení, které se bude konat i v blízkosti Polska a Litvy, není namířeno proti žádné třetí zemi.