Ruské manévry v Bělorusku a Baltu začaly. Polsko a Litva střeží své hranice

  8:26
Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Manévry se budou konat na území obou zemí i v Baltském a Barentsově moři.

Cvičení Západ 2025, které agentura Reuters označuje za demonstraci síly Ruska a jeho spojence Běloruska, začalo v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo cizí drony. Podle Varšavy šlo o ruské stroje.

Polsko od pátku uzavřelo svoji hranici s Běloruskem, Litva na ní zpřísnila ostrahu.

Moskva a Minsk manévry oznámily dlouho před incidentem kolem narušení polského vzdušného prostoru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že cvičení, které se bude konat i v blízkosti Polska a Litvy, není namířeno proti žádné třetí zemi.

Ruští a běloruští vojáci zahájili druhou etapu manévrů, které zahrnují cvičení týkající se použití taktických jaderných zbraní. (11. června 2024)
Ruský diktátor Vladimir Putin s běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem (1. srpna 2025)
Polští vojáci stojí na stráži u hraničního plotu na polsko-běloruské hranici u obce Krynki. (31. srpna 2025)
Běloruští pohraniční strážci jsou vidět za plotem před návštěvou polského premiéra Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na hranicích mezi Polskem a Běloruskem v obci Krynki. (31. srpna 2025)
30 fotografií
