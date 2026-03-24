Ruští vojáci si spletli český ultralight s dronem. Při sestřelu zemřel známý bloger

  15:34
Ruští vojáci zřejmě omylem sestřelili ultralehké letadlo, které si nejspíše spletli s jedním z dronů útočících na Moskvu. V troskách letounu Alto NG české výroby zahynuli dva lidé. Jedním z nich byl známý propagátor letectví a populární bloger Pavel Koškin, uvedl portál Mediazona.
Ruský bloger a propagátor letectví Pavel Koškin byl sestřelen ruskou armádou v letadle české výroby. Šlo zjevně o záměnu s dronem (21. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Příčinu letecké katastrofy, která se odehrála minulý pátek u města Kolomna, vzdáleném přibližně sto kilometrů od Moskvy, úřady dosud neoznámily.

Koškina v úterý pohřbili ve městě Čeboksary, kde žijí jeho rodiče. O spolucestujícím, který rovněž zahynul, se ví jen to, že se jmenoval Vadim. Po Koškinovi zůstala těhotná žena a dvouleté dítě, napsala Mediazona.

Devětatřicetiletý Koškin, který pravidelně zveřejňoval na internetu videa ze svých letů, byl známý důsledným dodržováním leteckých předpisů. I před osudovým letem nahlásil všechny údaje úřadům.

Ani to ho ale neuchránilo před „tupostí a hloupostí vojáků“, jak se vyjádřil jeden z Koškinových přátel.

Koškinovo letadlo už předloni čelilo ostřelování, a to u Murmansku, kde si ultralehký letoun spletl s dronem místní nimrod, toužící po odměně od úřadů, dodala Mediazona.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

