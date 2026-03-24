Příčinu letecké katastrofy, která se odehrála minulý pátek u města Kolomna, vzdáleném přibližně sto kilometrů od Moskvy, úřady dosud neoznámily.
Koškina v úterý pohřbili ve městě Čeboksary, kde žijí jeho rodiče. O spolucestujícím, který rovněž zahynul, se ví jen to, že se jmenoval Vadim. Po Koškinovi zůstala těhotná žena a dvouleté dítě, napsala Mediazona.
Devětatřicetiletý Koškin, který pravidelně zveřejňoval na internetu videa ze svých letů, byl známý důsledným dodržováním leteckých předpisů. I před osudovým letem nahlásil všechny údaje úřadům.
Ani to ho ale neuchránilo před „tupostí a hloupostí vojáků“, jak se vyjádřil jeden z Koškinových přátel.
Koškinovo letadlo už předloni čelilo ostřelování, a to u Murmansku, kde si ultralehký letoun spletl s dronem místní nimrod, toužící po odměně od úřadů, dodala Mediazona.