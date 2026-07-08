V Ankaře očekávám silný závazek NATO k podpoře Ukrajiny, prohlásil Rutte

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  8:37aktualizováno  8:37
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Generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkávají v rámci summitu lídrů NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026) | foto: Reuters

Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu NATO v turecké Ankaře (8....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svém projevu na Fóru obranného...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři po boku generálního...
Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu NATO v turecké Ankaře (8....
111 fotografií
Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou podle něj diskutovat i o obnovení plavby v Hormuzském průlivu.

Rutte to uvedl ve svém prohlášení před začátkem jednání. Šéf NATO zdůraznil, že zatímco loňský summit v Haagu byl o plánování, stanovování cílů a penězích, současný summit je o realizaci těchto plánů.

Generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkávají v rámci summitu lídrů NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu NATO v turecké Ankaře (8. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svém projevu na Fóru obranného průmyslu v rámci summitu NATO. (7. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři po boku generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. (7. července 2026)
111 fotografií

„Když se podíváte na čísla, 258 miliard dolarů navíc, které v letech 2025 a 2026 vydají Kanada a evropští spojenci, je ohromující částka. Dostáváte se téměř na hranici toho, co lze z hlediska absorpční kapacity vůbec utratit,“ řekl Rutte novinářům v Ankaře.

Produkce obranného průmyslu již nyní narůstá, je ale podle něj potřeba ji nadále navyšovat.

„Potřebujeme vybavení. Musíme být schopni vést válku, pokud by někdy nastala. Ve skutečnosti jde o to válkám předcházet tím, že budeme natolik silní, aby si na nás nikdo netroufl zaútočit,“ dodal šéf NATO a uvítal množství vojenských kontraktů a závazků, které byly oznámeny během úterního Fóra obranného průmyslu.

Podle Rutteho se NATO mění. „Z pohledu Spojených států budete mít evropské spojence, kteří budou mnohem schopnější pomáhat USA a společně v rámci NATO chránit jednu miliardu lidí,“ uvedl šéf aliance. Mimo jiné i díky tlaku prezidenta Donalda Trumpa se podle něj podařilo vyrovnat obranné výdaje mezi Evropou a Spojenými státy.

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