Rutte to uvedl ve svém prohlášení před začátkem jednání. Šéf NATO zdůraznil, že zatímco loňský summit v Haagu byl o plánování, stanovování cílů a penězích, současný summit je o realizaci těchto plánů.
„Když se podíváte na čísla, 258 miliard dolarů navíc, které v letech 2025 a 2026 vydají Kanada a evropští spojenci, je ohromující částka. Dostáváte se téměř na hranici toho, co lze z hlediska absorpční kapacity vůbec utratit,“ řekl Rutte novinářům v Ankaře.
Produkce obranného průmyslu již nyní narůstá, je ale podle něj potřeba ji nadále navyšovat.
„Potřebujeme vybavení. Musíme být schopni vést válku, pokud by někdy nastala. Ve skutečnosti jde o to válkám předcházet tím, že budeme natolik silní, aby si na nás nikdo netroufl zaútočit,“ dodal šéf NATO a uvítal množství vojenských kontraktů a závazků, které byly oznámeny během úterního Fóra obranného průmyslu.
Podle Rutteho se NATO mění. „Z pohledu Spojených států budete mít evropské spojence, kteří budou mnohem schopnější pomáhat USA a společně v rámci NATO chránit jednu miliardu lidí,“ uvedl šéf aliance. Mimo jiné i díky tlaku prezidenta Donalda Trumpa se podle něj podařilo vyrovnat obranné výdaje mezi Evropou a Spojenými státy.